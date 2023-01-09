Скандалы: Никто не хотел отвечать

Почему итоги Переписи населения далеки от реальности

Российские эксперты из разных областей очень часто критикуют Росстат за то, что его данные не только не отражают реальности, а часто прямо противоречат ей. Это, конечно же, касается и итогов переписи населения. Очередную порцию критики выдал в своем блоге сетевой аналитик Basel67, обративший свое внимание на последние четыре тома этого архиважного документа, включая и раннее пропущенный важный том о национальном и языковом составе населения страны: Сама перепись, пишет блогер, уже на стадии проведения получила многочисленную критику чуть ли не от всех, начиная от демографов и специалистов и заканчивая простым народом, чьи отклики намекают нам на призывы не доверять этой переписи вообще.

«Я бы не сказал, что перепись полностью нарисована, как говорят некоторые специалисты. Приписки населения наблюдаются ещё с 2002 года и с тех пор их география только расширяется. Но тем не менее, есть вопросы, результатам ответов на которые, несмотря на высокую долю отказников, можно доверять…»

Прежде всего, это основные вопросы, характерные для «паспортичек» социологических исследований. Это пол, возраст, уровень образования, семейное положение. Эти вопросы, а также некоторые другие, включая родной язык и несомненно, саму численность населения пока ещё по большинству регионов, задавали практически все переписчики, которые смогли дойти до народа.

«Значительную долю итогов по другим вопросам, которые задавали населению далеко не все переписчики, можно смело выкидывать в мусорную корзину», уверен эксперт.

Например, по владению иностранными языками:

Между тем, число владеющих английским языком в 2010 году было более 7,5 млн человек.

Куда же делись 2,5 миллиона владеющих английским? Массово эмигрировали? Так число всей русской диаспоры, проживающей за пределами бывшего СССР, составляет примерно столько же. И число потерянных англоговорящих, с учётом освоения языка молодёжью, куда больше, миллионов 3-4. Это в принципе никак не объяснимое явление, кроме халатности персонала на всех уровнях организации переписи: от федерального руководства Росстата до низовых переписчиков, которые либо не дошли, либо не спрашивали об этом народ.

А вот этот пункт удивил эксперта куда больше предыдущего:

Судя по нему, 55% россиян в 2021 году имеют доступ в Интернет! Примерно столько же, сколько и в 2010. При этом, данные многочисленных исследований, включая того же Росстата, сообщают о почти 85% пользователей Интернета в стране от общей численности населения.

«Естественно, этими данными можно только подтираться, — пишет эксперт. — Хотя, пропаганде такие данные могут быть явно выгодны: можно смело говорить, что россияне не стремятся использовать Интернет, полный фейков и антироссийской чернухи, и продолжают получать информацию из самого честного в мире телевизора…»

Основную массу тезисов против достоверности результатов переписи мы слышали и в 2002, и в 2010 годах, пусть и в меньшей степени. Однако эта перепись побила все рекорды по дезорганизации и дистанцированию населения. Следующая перепись через 10 лет будет ещё хуже, если депутаты не введут административную ответственность за отказ от участия в переписи, и, если не случится новой катастрофы, в ходе которой переписчиков будут набирать за один день до начала переписи и те будут задавать все вопросы, а не только какие хотят.

Понятно, что за качество можно бороться и репрессивными мерами, однако такой громоздкий список вопросов всегда убивает желание участвовать в переписи, что понимают и сами переписчики. Поэтому возможен и американский вариант: на перепись выносятся лишь базовые вопросы (пол, возраст, национальность, семейное положение, структура домохозяйства), а всё остальное выносится на ежегодное исследование что-то вроде American Community Survey, в ходе которого опрашивается определённый процент (оптимально 1%) населения определённой территории. Результаты выносятся по всем регионам и статистическим районам с определённой нормой численности населения.

«С учётом распространения Госуслуг у народа появится больше желания проходить перепись с минимальным количеством вопросов, а обследование не будет вызывать никакого интереса, кроме узкого круга специалистов из Росстата, научных организаций и дилетантов вроде меня. К сожалению, разделение переписи — это единственный вариант, который, вероятно, устроит всех…» — резюмирует эксперт.

Оригинал материала: “Новые Известия”