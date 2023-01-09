Гарика Харламова ждет пополнение в семье: Молодец папа!

41-летний

юморист, автор собственных программ и бизнесмен Гарик Харламов не слишком

афиширует свою личную жизнь. Однако, поклонникам всегда удается найти новый

интересный повод для обсуждения. Так, они уверены, мужчину ждет пополнение в

семье в новом году.

По сообщению

Пятого канала, с юмористом пытается связаться его родной брат. Мужчина по имени

Василий Харламов объявил себя близким родственником артиста. Он работает в правительстве

Саратова, занимается вопросами культуры. По стечению обстоятельств Харламов

познакомился с шоуменом Стасом Барецким. Теперь, в свободное время, предполагаемый

брат Гарика пишет Стасу песни. Именно Барецкий и решил помочь Харламову вернуть

брата.

“Я — Василий

Харламов, обращаюсь к Стасу Барецкому, чтобы найти моего брата Гарика

Харламова”, — говорит мужчина в эксклюзивном интервью.

Сам Гарик

Харламов никак не комментирует эти новости. Скорее всего, шоумен занят своей

существующей семьей. На днях его дочь Настя от брака с Кристиной Асмус отпраздновала

девятый день рождения. Артист поздравил дочку в социальных сетях, а поклонники

присоединились к празднику.

“Молодец, папа!”,

“Поздравляю!”, “С днем рождения дочку!” — пишут фолловеры

Гарика Харламова.