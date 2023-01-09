Гарика Харламова ждет пополнение в семье: Молодец папа!
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41-летний
юморист, автор собственных программ и бизнесмен Гарик Харламов не слишком
афиширует свою личную жизнь. Однако, поклонникам всегда удается найти новый
интересный повод для обсуждения. Так, они уверены, мужчину ждет пополнение в
семье в новом году.
По сообщению
Пятого канала, с юмористом пытается связаться его родной брат. Мужчина по имени
Василий Харламов объявил себя близким родственником артиста. Он работает в правительстве
Саратова, занимается вопросами культуры. По стечению обстоятельств Харламов
познакомился с шоуменом Стасом Барецким. Теперь, в свободное время, предполагаемый
брат Гарика пишет Стасу песни. Именно Барецкий и решил помочь Харламову вернуть
брата.
“Я — Василий
Харламов, обращаюсь к Стасу Барецкому, чтобы найти моего брата Гарика
Харламова”, — говорит мужчина в эксклюзивном интервью.
Сам Гарик
Харламов никак не комментирует эти новости. Скорее всего, шоумен занят своей
существующей семьей. На днях его дочь Настя от брака с Кристиной Асмус отпраздновала
девятый день рождения. Артист поздравил дочку в социальных сетях, а поклонники
присоединились к празднику.
“Молодец, папа!”,
“Поздравляю!”, “С днем рождения дочку!” — пишут фолловеры
Гарика Харламова.
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