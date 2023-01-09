 

Рынок меняется: как лучше инвестировать в недвижимость

09.01.2023, 10:40, Разное
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В наступившем году на российском рынке вторичной недвижимости произойдут изменения. В январе ожидается низкий спрос на жилье, так как количество продавцов превышает количество покупателей. В 2023 году среднесрочные инвестиции потеряют свою актуальность, уверен представитель компании “Этажи” Сергей Зайцев.

По словам эксперта, в наступившем году потенциальным покупателям вторичной недвижимости лучше обратить внимание на краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Об этом он рассказал в интервью газете “Известия”.

Специалист по недвижимости отметил, что ранее инвесторам достаточно было приобрести квартиру, а через год или два продать ликвидный объект с доходностью не менее 15% за год. Однако, по мнению эксперта, в 2023 году изменения на рынке потребуют корректировок стратегий инвестиций.

Сергей Зайцев подчеркнул, что в наступившем году оптимальнее будет перепродавать жилье на вторичном рынке через три или четыре месяца. В минувшем году рынок жилья был насыщен лотами, поэтому покупатели могли выбирать. Сегодня они склоняются к квартирам с готовым ремонтом. Жилье в неудовлетворительном состоянии продается реже.

Эксперт по недвижимости также добавил, что инвесторы в России на волне ажиотажа успели приобрести по две-три квартиры. Однако сегодня они срочно избавляются от жилья, чтобы погасить долги по ипотеке. Зачастую они предлагают скидку до 30%

Покупатели недвижимости с большим дисконтом, наоборот, могут инвестировать на долгий срок, потому что скидка защищает их от финансовых потерь.


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