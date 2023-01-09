 

Где россияне чаще всего отдыхали на новогодние праздники

09.01.2023, 10:40, Разное
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Стало известно, какие места россияне предпочитали для отдыха на новогодние праздники в 2023. Многие граждане посещали Сочи, Санкт-Петербург и Москву.

Кроме того, по данным телеканала “360”, часть российских туристов побывала в Египте и Таиланде. Отмечается, что среди жителей столицы также были востребованы туры по Золотому кольцу.


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