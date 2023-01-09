 

СМИ: 43-летняя Клэр Дэйнс беременна третьим ребенком

09.01.2023, 10:30, Разное
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Звезда “Родины” Клэр Дэйнс и ее муж, актер Хью Дэнси, снова станут родителями — об этом сообщают инсайдеры People. Дэйнс беременна третьим ребенком, который появится на свет в этом году. Пол будущего малыша звездные родители пока держат в секрете. 

У супружеской пары уже есть двое общих сыновей — 10-летний Сайрус Майкл Кристофер и 4-летний Роуэн. Клэр и Хью познакомились в 2006 году на съемках картины “Вечер”. Спустя год, в 2007-м, они официально подтвердили свой роман. Свадьба актеров состоялась во Франции без шумихи и папарацци. Напомним, что до Дэнси в жизни Клэр Дэйнс был актер Билли Крудап, который с 2017 года встречается с Наоми Уоттс.

В прошлом году Клэр Дэйнс удостоилась номинации на премию “Золотой глобус” за роль в фильме “Флейшман в беде”. Хью Дэнси же в данный момент снимается в перезапуске “Закона и порядка” на канале NBC.


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