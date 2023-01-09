В Астрахани будут судить директора школы, который закупил советские учебники по физике вместо портретов президента, патриарха и губернатора

Бывшему директору астраханской школы №68 Юрию Полынину грозит до 10 лет колонии за закупку старых советских учебников по физике за государственный счёт. Он потратил на это деньги, выделенные на закупку портретов президента, патриарха и губернатора для каждого класса.

Полынин был задержан в ноябре после проверки, которая выявила, что портреты распечатаны на принтере и заламинированы кустарным образом. Рамки для них предположительно изготавливали сами дети на уроках труда. При этом школа должна была централизованно закупить портреты по цене в 4920 рублей у подрядчика, выбранного вышестоящим руководством. Компания-подрядчик так и не дождалась заказа от этой школы и пожаловалась городским и региональным властям.

В ходе следствия было выяснено, что 52-летний педагог, возглавивший школу в 2021 году по программе «Народный директор» (он был выбран коллективом и родительским комитетом), самовольно сделал упор на усиленное преподавание физики – по его словам, утверждённая Министерством программа, базирующаяся на передовых американских и европейских методиках, якобы была «слишком примитивной и даже оболванивающей». Совместно со своим заместителем, завучем по воспитательной работе Галиной Бородюк, директор устроил кампанию по закупке на барахолках и онлайн-ресурсах старых советских учебников по физике, не отвечающих современным стандартам, а также вернул старую программу преподавания. Всего на незаконные закупки было потрачено до 12 тысяч рублей из 109 тысяч, выделенных на портреты лидеров страны и региона.

В связи с тем, что сумма растраты была недостаточной для открытия уголовного дела, против Полынина и Бородюк также завели дела об оказании услуг ненадлежащего качества, эксплуатации детского труда и экстремизме. Впоследствии завуч дала показания против своего бывшего начальника и стала не обвиняемой, а свидетелем. В понедельник, 9 января, она вернулась в школу в статусе и.о. директора и провела товарищеский суд, на котором коллектив единогласно осудил действия Полынина и распустил родительский комитет, отказавшийся поддержать предыдущее решение и ошибочно (либо злонамеренно) настаивающий на якобы «невиновности» экс-директора.

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