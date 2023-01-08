 

Украинский солдат поздравил родственников с Рождеством из российского плена

08.01.2023, 23:31, Разное
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Как стало известно, боец попал в плен. В опубликованном видео он рассказал об условиях нахождения там, а также поздравил семью с наступающими праздниками. По его словам, командование ВСУ кинуло подразделение в “мясорубку”, выбраться из которой удалось чудом.

“С наступающим Рождеством и прошедшим Новым годом. Я мысленно был с вами. Понимаю, конечно, что переживали. Но я взрослый парень. Все у меня хорошо. С праздником тебя, папу, теть Люду, теть Олю. Бабушку обязательно поздравь”, — обратился к родным Осадчук.

Боец добавил, что в плену никто никого не агитирует. Допросы проводятся редко, и на них никогда не применяется грубая сила.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил установить режим прекращения огня. Данное решение принято в связи с наступившим Рождеством и будет действовать до конца дня.


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