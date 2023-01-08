 

Вселенская боль России: песни группы “Йорш” как лекарство

08.01.2023, 23:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выступление этой команды однозначно не вставят в
“Голубой огонек”, потому что ее музыка о грубоватой и честной правде,
в отличие от шелухи столичного шоу-бизнеса. Из дворовой “мамы
анархии” группа “Йорш” выросла в зеркало социальной
действительности, в котором годами отражается нечто из ряда вон выходящее.

На концертах по всей стране ребята собирают разношерстную
публику, пронзая музыкой на разрыв без всякой показухи. Они прекрасно
справляются без костюмов в перьях, эпатажа и фонограммы, не изменяя себе и
своим идеалам.

Они мастерски напоминают и условному быдло-гопнику, и
редкостному интеллигенту про “черно-серый пейзаж из КПП и берез”. В
песнях группы “Йорш” — разрушенные дороги, нарисованные больницы, жизнь
в долгах до гробовой доски и старость с протянутой рукой.

Вещая о том, почему “рубль падает в промежность”, музыканты
жирно намекают, что люди сами виноваты в своих бедах. Мол, если в подъезде
“пахнет ссано”, значит, явно не за границей постарались. Да и великие
мечты не сами разбились — вы их сами променяли на призрачное счастье — “внесенный платеж по кредиту, свободное место в метро, сериал про ментов и
бандитов, и крестики в “Русском Лото”.

Порой крепкое словцо даже в лиричной песне о главном режет
наживую, но иначе нельзя. Творчество группы “Йорш” — это вселенская боль России, которая сидит у каждого в потаенном уголке сердечка и до крови рвется
наружу.

“С экранов телезрителям расскажут основательно,

Кого в этом году нам дружно стоит презирать…

Покроем ярким золотом мы купол Капитолия,

А детям больным раком будем эсэмэски слать.

Посадим за репосты мы врагов народа проклятых,

Стране нужны покорные, бояться и дрожать”,

— гласят строки скандальной композиции
“Сверхдержава”.

Четыре простых дерзких парня из группы “Йорш” кричат о том,
что равнодушие — это соучастие, а мир не построить на скорби и боли. Их
творчество — это лекарство от невежества, которое пока не всем суждено принять.
Точно так же, как не всем суждено понять, что пришло время перемен.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04.22 / Мнение: Талибан запретил выращивать мак в Афганистане

20.09.22 / Марго Робби, Роберт Де Ниро, Рами Малек, Кристиан Бейл с супругой и другие гости премьеры фильма “Амстердам”

21.09.22 / Королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом после поездки на похороны Елизаветы II

27.12.22 / Мнение: Дезертиры

15.08.22 / Мамин паспорт, папин галстук – вот и маленький костер: в Приднестровье ребенок спалил дом

07.02.22 / Мнение: Про гомеопатию

08.11.21 / Топономическая комиссия Северной Осетии предложила переименовать Владикавказ

18.02.21 / Немецкие мосты в Россию разделили Европу

11.06.22 / Мнение: Война на Украине. Сводка 10.06.2022

26.10.21 / Исцеляющая молитва на Лонгина Сотника: как наши предки защищались от нечистой силы 29 октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика