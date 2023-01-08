“Из моей спальни она сделала гардеробную”: принц Гарри о королеве-консорт Камилле

Накануне в прессе появились отрывки долгожданных мемуаров 38-летнего герцога Сассекского под названием “Запасной”. В книге Гарри подробно рассказывает об отношениях с каждым членом британской королевской семьи, включая мачеху Камиллу Паркер-Боулз, ныне королеву-консорт Камиллу. По словам принца, почти сразу после его переезда в США Камилла переделала спальную комнату Гарри в личный гардероб. Спустя годы принц признался, что этот факт его сильно задел.

Я старался не обращать на это внимания. Но мне было не все равно. Особенно, когда я впервые это увидел.

Примечательно, что аналогичная ситуация описывается в бестселлере Тины Браун “Дворцовые документы: Династия Виндзоров изнутри, правда и вымысел” — однако там упоминается спальня Гарри в загородной резиденции короля Карла III Хайгроув-Хаус, а не во дворце. Любопытно, что образы Камиллы обычно не так широко обсуждаются в прессе, нежели входы Кейт Миддлтон или Меган Маркл, хотя у нее достаточно большой гардероб, который наверняка нуждается в отдельном помещении.

В другом отрывке, опубликованном в прессе, Гарри утверждает, что умолял отца не жениться на Камилле. В тексте он называет ее “другой женщиной”.

Несмотря на то, что мы с Вилли убеждали его не делать этого, папа шел напролом. Мы пожали ему руку, пожелали всего наилучшего. Никаких обид. Мы поняли, что он наконец-то будет с женщиной, которую он всегда любил.

Как бы не пытался Чарльз расположить сыновей к новой избраннице, Гарри по-прежнему сравнивает первую встречу с Камиллой с “лекарственной инъекцией”.

Закрой глаза, и ты даже не почувствуешь этого, – описал он свои ощущения. – Я помню, как задавался вопросами: “Будет ли она жестока ко мне?” и “Будет ли она похожа на злых мачех из сказок?”. Вилли тоже долгое время с подозрением относился к Другой женщине, что сбивало его с толку и мучило. Когда эти подозрения подтвердились, он почувствовал мучительное раскаяние за то, что ничего не сделал или не сказал раньше.

Отметим, что в попавших в распоряжение журналистов отрывках мемуаров Гарри также подробно рассказывает о первом сексе, вредных привычках и отношениях Уильяма и Кейт, а также о “садистских” шутках отца и своих попытках смириться со смертью Дианы.

Мемуары принца Гарри “Запасной” (“Spare”) поступят в продажу 10 января.