 

Напряжённость сохраняется — DM о появлении корабля ВМС США в Тайваньском проливе

08.01.2023, 23:13, Разное
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Военный корабль США USS Chung-Hoon, совершивший проход через Тайваньский пролив, вызвал недовольство Пекина. Это новый виток напряжённости в регионе, пишет Daily Mail. Китай продолжает предостерегать Вашингтон от разжигания конфликта и подрыва мира в Южно-Китайском море, в то время как Тайбэй наращивает оборонные возможности, подчёркивается в материале.


AP

В последние годы военные корабли США, а иногда и союзных стран, проплывали через Тайваньский пролив, провоцируя негативную реакцию со стороны Пекина, считающего остров частью своей территории. Не имея дипломатических отношений с островом, Вашингтон тем не менее намерен оказывать Тайбэю военную помощь: в четверг американский ракетный эсминец USS Chung-Hoon совершил проход по этому маршруту с целью «продемонстрировать приверженность Соединённых Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», — приводит Daily Mail текст заявления американской стороны. 

В Восточном командовании НОАК КНР, в свою очередь, подчеркнули: «Военные корабли США часто демонстрируют силу, прикрываясь свободой судоходства. Речь не идёт о том, чтобы сохранить регион свободным и открытым… Китай будет и впредь находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы в любое время ответить на все угрозы и провокации, а также будет решительно защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность».

Напряжённость в регионе постепенно возрастала на протяжении прошлого года: в декабре 71 самолёт и 7 кораблей флота КНР совершали манёвры вблизи острова в ответ на выделение Тайваню военной помощи со стороны Штатов. Ранее, в ответ на визит бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, Пекин провёл пуски ракет, а также военно-морские учения, в ходе которых китайские корабли и самолёты нарушили разделительную линию в Тайваньском проливе, напоминает автор материала. 

В пятницу президент Тайваня Цай Инвэнь посетила базу тактического истребительного авиаполка ВВС, а также наблюдала за учениями армейского мотопехотного батальона. Остров стремится улучшить обороноспособность путём расширения судостроения и возможностей военной промышленности, закупая больше американских вооружений, а также увеличив срок службы в армии для всех мужчин с четырёх месяцев до года (начиная с 2024 года). «Я хотела бы повторить, что… деятельность Народно-освободительной армии (КНР. — ИноТВ) не способствует ни отношениям по обе стороны пролива, ни миру и стабильности в регионе», — сказала Цай Инвэнь, пообещав и дальше наращивать боевые возможности Тайбэя, резюмирует Daily Mail.


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