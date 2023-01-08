Le Figaro – Столтенберга предложили наградить Нобелевской премией мира

Норвежский политик, который два года назад предлагал наградить Нобелевской премией мира Дональда Трампа, теперь выдвигает кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пишет Le Figaro. Причём в заслугу ему ставит деятельность на фоне украинского конфликта.



AP

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга предложили в качестве кандидатуры для получения Нобелевской премии мира, пишет Le Figaro.

По словам норвежского депутата от правой популистской партии Кристиана Тибринг-Гедде, «Столтенберг заслуживает эту премию за свою примерную работу в качестве генерального секретаря НАТО в сложный для альянса период», когда на Украине проходит российская спецоперация. Столтенберг с первых моментов показал, что Украина может рассчитывать на НАТО так долго, как потребуется.

Предлагать кандидатуру на получение Нобелевской премии мира могут десятки тысяч человек: депутаты и министры всех стран, бывшие лауреаты, некоторые профессоры. Подать голоса нужно до 31 января, а потом пять членов нобелевского комитета смогут составить список, добавив свои предложения.

В прошлом году Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул на получение премии украинского президента Владимира Зеленского, но в итоге её получили белорусские, российские и украинские правозащитники. А годом ранее этот политик предложил кандидатуру американского президента Дональда Трампа.

Список кандидатов обычно держат в секрете, но авторы заявок могут оглашать, кого они выдвигают. Так, например, глава пакистанского сената объявил, что предложил наградить Нобелевской премией мира президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Le Figaro.