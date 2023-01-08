Le Figaro – Столтенберга предложили наградить Нобелевской премией мира
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Норвежский политик, который два года назад предлагал наградить Нобелевской премией мира Дональда Трампа, теперь выдвигает кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, пишет Le Figaro. Причём в заслугу ему ставит деятельность на фоне украинского конфликта.
AP
Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга предложили в качестве кандидатуры для получения Нобелевской премии мира, пишет Le Figaro.
По словам норвежского депутата от правой популистской партии Кристиана Тибринг-Гедде, «Столтенберг заслуживает эту премию за свою примерную работу в качестве генерального секретаря НАТО в сложный для альянса период», когда на Украине проходит российская спецоперация. Столтенберг с первых моментов показал, что Украина может рассчитывать на НАТО так долго, как потребуется.
Предлагать кандидатуру на получение Нобелевской премии мира могут десятки тысяч человек: депутаты и министры всех стран, бывшие лауреаты, некоторые профессоры. Подать голоса нужно до 31 января, а потом пять членов нобелевского комитета смогут составить список, добавив свои предложения.
В прошлом году Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул на получение премии украинского президента Владимира Зеленского, но в итоге её получили белорусские, российские и украинские правозащитники. А годом ранее этот политик предложил кандидатуру американского президента Дональда Трампа.
Список кандидатов обычно держат в секрете, но авторы заявок могут оглашать, кого они выдвигают. Так, например, глава пакистанского сената объявил, что предложил наградить Нобелевской премией мира президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Le Figaro.
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