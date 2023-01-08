В Петербурге в Рождество произошел пожар в историческом здании архитектора Лумберга

В Центральном районе Петербурга вечером в Рождество, 7 января, загорелось историческое здание. В МЧС отметили, что сообщение о возгорании мансарды доходного дома Ф.Ф. Лумберга, который был построен в 1903-1904 годах, поступило около 22:00.

По данным телеканал «78», в результате инцидента пострадала женщина, которая была госпитализирована. О состоянии пострадавшей и причинах пожара пока не сообщается.

Доходный дом архитектора Ф.Ф. Лумберга является историческим зданием и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН). В Петербурге регулярно происходит возгорание подобных объектов. Например, в декабре 2022 года на Пироговской набережной произошло возгорание в особняке Людвига Нобеля. Также неоднократно фиксировались пожары на территории бывшего завода «Красный треугольник». Подобные ситуации говорят о том, что команда, возглавляемая губернатором Александром Бегловым, попустительски относится к сохранению ОКН.

Журналисты отмечали, что ушедший год стал трагичным для многих объектов культурного наследия в городе на Неве и если бы не участие главы СК РФ Александра Бастрыкина, уничтоженных объектов могло быть больше.