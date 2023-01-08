 

Институту русского языка им. Пушкина присвоят имя Ленина

08.01.2023, 15:33, Разное
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Учёный совет Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина единогласно принял постановление о переименовании вуза в честь создателя СССР Владимира Ленина. По мнению филологов, такое решение позволит не только привлечь новых абитуриентов, преимущественно левых взглядов, но и станет исторически справедливым.

«Мы все обожаем Александра Сергеевича, он настоящий корифей русского слова, даже если его слог кажется кому-то высокопарным, – говорит декан факультета филологии Рахиль Адельгольдер. – Но актуальные языковые конструкции и правописание это полностью заслуга Владимира Ильича Ленина и большевиков, которые провели объёмную реформу русского языка»

По словам учёных, переименование будет проводиться плавно в течение пять лет. На этот период упоминание Пушкина в названии учебного заведения будет добавлено в скобках. В институте сохранят «пушкинский уголок», а дисциплина «пушкиноведение» станет факультативной. Вместе с этим в библиотеке вуза появится новый зал, полностью посвящённый трудам Ленина. В будущем бюст советского лидера появится при входе в институт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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