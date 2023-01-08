 

Мнение: О новом языке российской дипломатии… Вы ведь этого ждали?

08.01.2023, 15:30, Разное
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Обсценная лексика давно уже вошла в лексикон российских дипломатов. Даже глава МИД Сергей Лавров не чурается крепких выражений. Но дальше, и уже, возможно, #скоро, начнётся нечто особенное…

«Фильтруй базар, падла!». «Ты чё, рамсы попутал?». «По беспределу гнёшь, брателло!» Эти и другие выражения вскоре, лет через пять-шесть, можно будет услышать с самых высоких международных трибун.

А что случилось?

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с просьбой к руководству МГУ и МГИМО принимать без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые отличились в СВО. Так что через некоторое время появится такой неонебензя в ООН, гордый, в наколках, на правом плече погон, на левой груди купола, и диктует повестку лощёным карьерным дипломатам.

Ну что, все довольны?

Типа, так и надо?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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