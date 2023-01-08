 

Элон Маск объявил о крупных обновлениях для Twitter

08.01.2023, 15:25, Разное
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На своей странице в Twitter Илон Маск, глава Twitter, анонсировал несколько функций социальной сети, включая длинные посты и обновление интерфейса.

Первое обновление: появится функция перехода от вкладки с предлагаемыми постами к публикациям для отслеживаемых профилей. Для ее активации необходимо провести пальцем вправо и влево. В течение недели это нововведение будет доступно. Во втором квартале января в социальной сети появится кнопка закладок. В начале февраля станут доступны и “длинные твиты”.

Маск анонсировал также “первую часть” крупных обновлений интерфейса Twitters. Детали обновления пока неизвестны.

Ранее издание Business Insider собрало 20 необычных твитов Илона Маска за 2022 год. Он пояснил о кризисе рождаемости человечества и планах по колонизации Марса к концу этого века.


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