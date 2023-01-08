 

Apple увеличит цену iPhone 15 Pros, чтобы стимулировать продажи iPhone 15 Plus

08.01.2023, 15:25, Разное
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Apple повысит цену на iPhone 15 Pro, чтобы стимулировать продажи iPhone 15 Plus, который стоит дешевле. По данным HowToiSolve и LeaksApplePro, об этом было объявлено.

Несмотря на более низкие продажи, чем ожидалось, Apple не планирует прекращать выпуск iPhone 14 Plus в 2023 году. Apple планирует повысить интерес к iPhone 15 Plus, подняв цену на свой флагман iPhone 15 Pro. Цена базовой модели останется прежней. Источники утверждают, что Apple давно хотела поднять разницу между Pro- и номерными моделями своих смартфонов. Это связано с тем, что она вынуждена это сделать из-за растущих производственных затрат и инфляции, а также снижения прибыли.

iPhone 15 и 15 Plus будут продаваться в США по цене $799 и $899 соответственно, а iPhone 15 Pro или 15 Ultra – за $1099 и $1199.


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