Apple увеличит цену iPhone 15 Pros, чтобы стимулировать продажи iPhone 15 Plus

Apple повысит цену на iPhone 15 Pro, чтобы стимулировать продажи iPhone 15 Plus, который стоит дешевле. По данным HowToiSolve и LeaksApplePro, об этом было объявлено.

Несмотря на более низкие продажи, чем ожидалось, Apple не планирует прекращать выпуск iPhone 14 Plus в 2023 году. Apple планирует повысить интерес к iPhone 15 Plus, подняв цену на свой флагман iPhone 15 Pro. Цена базовой модели останется прежней. Источники утверждают, что Apple давно хотела поднять разницу между Pro- и номерными моделями своих смартфонов. Это связано с тем, что она вынуждена это сделать из-за растущих производственных затрат и инфляции, а также снижения прибыли.

iPhone 15 и 15 Plus будут продаваться в США по цене $799 и $899 соответственно, а iPhone 15 Pro или 15 Ultra – за $1099 и $1199.