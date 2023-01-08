 

Фотографии Samsung Galaxy S23+ опубликованы до реальной презентации

08.01.2023, 15:25, Разное
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Gauravrawalajt, пользователь социальной сети itHome, разместил изображения работающего Samsung Galaxy S23+. Презентация запланирована на февраль.

На фотографиях якобы флагманского Galaxy S23+ указано, что кодовый номер новинки – SM-S916B/DS. Международное издание S22+ прошлых лет имело кодовый номер SM-916B/DS. Фотография задней панели показывает, что камеры смартфона не будут иметь выступающей подложки. Вместо этого они будут выполнены в том же стиле, что и у Galaxy S22 Ultra. Новинка идентична своему предшественнику во всех аспектах.

Презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 запланирована на 1 февраля. В эту линейку входят Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Все модели базируются на разогнанном чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, независимо от места продажи.


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