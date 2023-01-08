 

С больничной койки обессилевшего Михалкова переложили в гроб

08.01.2023, 15:05, Разное
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В первых числах 2023 года в Сети появилась пугающая новость: со здоровьем культового режиссера дела плохи. У Никиты Михалкова поднялась температура, появились кашель, одышка, слабость и тошнота. Скорую помощь артист вызвал себе сам, и его госпитализировали в больницу, а затем перевели в ковидный госпиталь.

У Михалкова диагностировали полисегментарную пневмонию. Состояние звезды оценивается как тяжелое, по слухам, режиссер находится в реанимации. Семья пока не прокомментировала информацию о самочувствии Никиты Сергеевича, поэтому в Сети рождаются сомнительные предположения.

Например, Ксения Собчак, вероятно, сама того не зная, переложила обессилевшего от хвори Никиту Михалкова с больничной койки прямо в гроб. На днях журналистка в личном блоге “выкатила” пост, в котором задалась вопросом, что будет с искусством в России после смерти режиссера. По ее словам, вся система заточена именно под него и есть шанс, что после его ухода все развалится.

Блогер Лена Миро осудила Ксению Собчак и назвала невоспитанным человеком, который вместо того, чтобы пожелать здоровья, начал закапывать в землю.

“Когда ты, возомнив о себе, как о большом журналисте и аналитике, начинаешь рассуждать, что будет с культурой, кто займет место Никиты Сергеевича, ты именно что хоронишь живого человека. Это неуместно”, – написала блогер.


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