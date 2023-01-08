 

Жених – Личное мнение

08.01.2023, 15:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Голенька Бузова прямо из-за стола поделилась с аудиторией огромной радостью. Вслед за Волочковой, исполнительница хитов шёпотом объявила, что в этом году тоже собралась замуж.


Фото: Соцсети

«Я буду путешествовать, куплю квартиру, и я… в этом году… ВЫЙДУ ЗАМУЖ!»

Кто же счастливый избранник гОленьки?

А его нет. В этом году ему только предстоит узнать, что он избранный. Живёт себе человек спокойно и не знает, что приготовила ему судьба в этом году.

Куда там Самойловой и Джигану до торжества любви, которое закатит Бузова! Думаю, даже Аффлек отделался мелким испугом, в сравнении с тем, что ждёт жениха.

Сначала Бузова ещё немного попутешествует. Затем всё-таки купит квартиру. И вот тут пойдёт замуж.

Нет, лично я желаю гОленьке семейного счастья. Такого же сильного, как было с Тарасовым, но чтобы закончилось хорошо. Главное теперь, правильно выбрать счастливчика.

Думала-думала, перевспоминала всех Олегов Волочковой, а потом озарило! Голенька может выйти замуж за Богомолова.

Во-первых, Константин скоро освободится. Во-вторых, Бузова намного краше Собчак. В-третьих, сам Богомолов — персона эпатажная, а значит и жена у него должна быть яркой. В-четвёртых, от Бузовой к Константину придут поклонники, а театр режиссёра ещё сильнее улучшит свои финансовые показатели. В-пятых, гОленька часто мотается по гастролям, а Константин любит побыть в одиночестве.

По-моему, идеальная пара. Бузокостики — я и хэштег придумала.

Как вам, одобряете?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01.22 / Мнение: Новый Елбасы

31.07.21 / Сергей Полунин и Елена Ильиных приняли участие в первой съемке с сыном и рассказали о скорой свадьбе

22.10.22 / В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу

29.01.22 / Лера Кудрявцева рассказала о своем назначении на роль солистки группы «ВИА Гра»

11.08.20 / Мужчина вернулся домой через 2 дня после своих похорон

25.10.22 / Редкое единение — кандидаты в сенат пообещали защитить Аляску от «российской угрозы»

26.11.22 / Годы борьбы с расизмом впустую — в США до сих пор могут уволить за «неправильный» цвет кожи

26.05.22 / Мэр, погорельцев не жалея, велит сыграть им в лотерею

03.01.23 / Заменят мешковатые момы и станут главным джинсовым трендом 2023: тренды и особенности слоучей – хита нового года

26.10.20 / Мнение: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика