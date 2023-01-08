Хайди Клум снялась обнаженной для рекламы реалити-шоу о моделинге

Хайди Клум снялась в новой рекламной кампании пятого сезона шоу “Следующая топ-модель Германии”. На снимке она позирует обнаженной, прикрывшись разноцветным шелковым шарфом. Что ж, 49-летняя супермодель славится любовью к откровенным фотосетам.

Хайди Клум является ведущей, главным судьей и исполнительным продюсером шоу “Следующая топ-модель Германии”, которое выходит в эфир с 2006 года. Снимком модель поделилась в своих социальных сетях. В посте она написала:

Я так взволнована — наконец-то все начинается снова! “Следующая топ-модель Германии” будет выходить с 16 февраля каждый четверг в 20:15 на ProSieben.

Ранее Хайди Клум, ее муж-музыкант Том Каулитц и его брат Билл отлично повеселились в Диснейленде. Супермодель опубликовала новые снимки, на одном из которых они с возлюбленным Томом воссоздают романтическую сцену из анимационного фильма 1955 года “Леди и Бродяга”.