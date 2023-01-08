Джулия Фокс рассказала о своем лучшем свидании — оно было не с Канье Уэстом

За прошедший год Джулия Фокс привлекла к себе немало внимания. Однако впервые девушка попала на страницы таблоидов на фоне громкого романа с рэпером Канье Уэстом. На днях она стала гостьей шоу Watch What Happens Live, где дала интервью — не обошлось без интригующих вопросов. Ведущий попросил звезду рассказать о лучшем романтическом свидании, на котором она когда-либо была. Фокс не назвала имени спутника, но в подробностях рассказала о том, как оно прошло: полет на частном самолете, объятья и несколько сумок Chanel в подарок.

Поклонники не заставили себя долго ждать. Сразу же после эфира они начали гадать, кто же устроил свидание мечты для Джулии Фокс. Несколько фанатов предположили, что этим счастливчиком мог быть Дрейк. На что Джулия ответила:

Может быть.

Надо отметить, что канадский рэпер умеет красиво ухаживать. Дрейк мог пожениться уже 42 раза — именно стольким женщинам, по собственным словам, он собирался сделать предложение руки и сердца. Впрочем, заветное “да” артист пока не услышал, поскольку сделать серьезный шаг так и не решился.

Напомним, что Джулия Фокс и Канье Уэст были вместе всего пару месяцев. Впервые об их романе заговорили в начале января прошлого года, когда пару заметили за ужином в Майами, а уже через несколько дней Уэст и Фокс официально подтвердили, что встречаются. Недавно Фокс дала откровенное интервью, в котором рассказала, как эти отношения повлияли на ее актерскую карьеру.