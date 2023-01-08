Голубьи и докторини – опубликованы новые правила русского языка

Институт русского языка им. Пушкина опубликовал новые правила орфографии, в которых были изменены привычные написания отдельных слов.

Некоторые слова изменили тип склонения, а феминитивы признаны обязательными к употреблению во всех случаях.

Необходимость реформы русского языка активно обсуждалась с 2013 года, рассказывает авторка нового словаря, академикесса Тамара Петрушевская. Учёная пояснила, что сложилась ситуация, в которой для некоторых слов (поэтесса, певица, актриса) феминитивы широко используются, а для других (авторка, академикесса, докториня) – считаются маргинальным коверканьем языка.

В новой редакции правил в этом споре поставлена точка: феминитивы теперь необходимо использовать всякий раз, когда речь идёт о профессии или звании женщины. Новые правила образования феминитивов будут включены в вопросы ЕГЭ уже в этом году.

Также были изменены некоторые привычные нам склонения слов. Так, вместо «стая голубей, дикие голуби» необходимо говорить «стая голубьёв, дикие голубьи», по аналогии с тем, как склоняется слово «воробьи». Также слово «какао» определено в мужской род, употребление его в среднем роде считается устаревшим и не рекомендуется. Новые правила делают необязательным использование мягкого и твёрдого знака – нормативными станут такие слова, как «подезд», «пянка», «молберт». Произношение остаётся таким, как было раньше.

Преподавание новых правил русского языка в школах начнётся сразу после окончания зимних каникул.

—