ABC News – в Капитолии по-прежнему царит хаос
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Группа радикально настроенных республиканцев продолжает блокировать избрание Кевина Маккарти спикером палаты представителей, пишет ABC News. Отмечается, что партия большинства палаты впервые за 100 лет не смогла избрать спикера в первом раунде голосования.
Этим утром непреклонный конгрессмен Кевин Маккарти намерен продолжить борьбу за место спикера палаты представителей США.
КЕВИН МАККАРТИ, конгрессмен: Это ли день, которого я хотел? Нет.
Маккарти не сумел получить достаточное число голосов в ходе вчерашнего трёхраундового голосования. Многие праворадикальные республиканцы отказываются поддержать его кандидатуру: в их число входит конгрессмен Мэтт Гейтс.
МЭТТ ГЕЙТС, конгрессмен: Возможно, правильный человек на должность спикера палаты представителей, это не тот, кто уже на протяжении более десяти лет рекламирует себя ради неё.
Команда Маккарти уже перевезла некоторые его вещи в кабинет спикера. Вечером того же дня Гейтс написал письмо агентству, управляющему зданием Капитолия, где задался вопросом «как долго ему позволят там оставаться до того, как признают нелегальным жильцом?».
Гейтс и другие республиканцы, голосовавшие против Маккарти, выдвинули кандидатуру конгрессмена Джима Джордана. При этом сам Джордан сказал, что не хочет быть спикером и поддерживает кандидатуру Маккарти.
КЕВИН МАККАРТИ: Мы не так уж и далеко от цели. Нам нужно всего 11 голосов для победы. Так что, я думаю, с точки зрения общей ситуации победа не так далека.
Впервые более чем за 100 лет партия, обладающая большинством мест в палате представителей, не смогла избрать спикера в первом раунде голосования. Теперь некоторые наблюдатели говорят, что конгрессмен от Луизианы Стив Скаллиз, второй по рангу республиканец в палате, может воспользоваться ситуацией, для того чтобы стать спикером, несмотря на то что сам он ни разу не высказывал намерения занять этот пост.
БАРБАРА КОМСТОК, экс-конгрессмен: Он весьма популярный кандидат и лидер, он уже давно занимает лидерскую позицию. И его основным преимуществом может стать тот факт, что он открыто не вёл кампании и, в целом, не хотел занимать эту должность (и кто захочет получить такое неуправляемое большинство).
Тем временем демократы из палаты представителей хвалятся своим единством после избрания своего нового лидера — Хакима Джеффриса. Некоторые демократы упиваются хаосом в Республиканской партии. Конгрессмен Тед Лу опубликовал у себя в Twitter фотографию самого себя с попкорном в руках и подписью: «Собираюсь идти на заседание палаты представителей».
Пока не избран спикер, в конгресс нельзя принимать новых членов. Конкретного правила о том, что спикером может быть только действующий конгрессмен, нет, но эксперты говорят, что в палату представителей вряд ли позовут человека со стороны.
БАРБАРА КОМСТОК: Проблема здесь состоит в том, что группа тех, кто препятствует избранию спикера, не доверяет никому. Поэтому они точно не будут доверять человеку со стороны. А потенциальный человек со стороны, который устроил бы их, был бы отвергнут подавляющим большинством республиканцев.
Пока в Капитолии царит хаос, в Кентукки сегодня состоится крайне объединяющее мероприятие. Президент Джо Байден выступит вместе с лидером сенатского меньшинства Митчем Макконнеллом в его родном штате, чтобы рассказать о тратах на инфраструктуру и масштабном проекте по реставрации мостов.
Дата выхода в эфир 04 января 2023 года.
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