ABC News – в Капитолии по-прежнему царит хаос

Группа радикально настроенных республиканцев продолжает блокировать избрание Кевина Маккарти спикером палаты представителей, пишет ABC News. Отмечается, что партия большинства палаты впервые за 100 лет не смогла избрать спикера в первом раунде голосования.

Этим утром непреклонный конгрессмен Кевин Маккарти намерен продолжить борьбу за место спикера палаты представителей США.

КЕВИН МАККАРТИ, конгрессмен: Это ли день, которого я хотел? Нет.

Маккарти не сумел получить достаточное число голосов в ходе вчерашнего трёхраундового голосования. Многие праворадикальные республиканцы отказываются поддержать его кандидатуру: в их число входит конгрессмен Мэтт Гейтс.

МЭТТ ГЕЙТС, конгрессмен: Возможно, правильный человек на должность спикера палаты представителей, это не тот, кто уже на протяжении более десяти лет рекламирует себя ради неё.

Команда Маккарти уже перевезла некоторые его вещи в кабинет спикера. Вечером того же дня Гейтс написал письмо агентству, управляющему зданием Капитолия, где задался вопросом «как долго ему позволят там оставаться до того, как признают нелегальным жильцом?».

Гейтс и другие республиканцы, голосовавшие против Маккарти, выдвинули кандидатуру конгрессмена Джима Джордана. При этом сам Джордан сказал, что не хочет быть спикером и поддерживает кандидатуру Маккарти.

КЕВИН МАККАРТИ: Мы не так уж и далеко от цели. Нам нужно всего 11 голосов для победы. Так что, я думаю, с точки зрения общей ситуации победа не так далека.

Впервые более чем за 100 лет партия, обладающая большинством мест в палате представителей, не смогла избрать спикера в первом раунде голосования. Теперь некоторые наблюдатели говорят, что конгрессмен от Луизианы Стив Скаллиз, второй по рангу республиканец в палате, может воспользоваться ситуацией, для того чтобы стать спикером, несмотря на то что сам он ни разу не высказывал намерения занять этот пост.

БАРБАРА КОМСТОК, экс-конгрессмен: Он весьма популярный кандидат и лидер, он уже давно занимает лидерскую позицию. И его основным преимуществом может стать тот факт, что он открыто не вёл кампании и, в целом, не хотел занимать эту должность (и кто захочет получить такое неуправляемое большинство).

Тем временем демократы из палаты представителей хвалятся своим единством после избрания своего нового лидера — Хакима Джеффриса. Некоторые демократы упиваются хаосом в Республиканской партии. Конгрессмен Тед Лу опубликовал у себя в Twitter фотографию самого себя с попкорном в руках и подписью: «Собираюсь идти на заседание палаты представителей».

Пока не избран спикер, в конгресс нельзя принимать новых членов. Конкретного правила о том, что спикером может быть только действующий конгрессмен, нет, но эксперты говорят, что в палату представителей вряд ли позовут человека со стороны.

БАРБАРА КОМСТОК: Проблема здесь состоит в том, что группа тех, кто препятствует избранию спикера, не доверяет никому. Поэтому они точно не будут доверять человеку со стороны. А потенциальный человек со стороны, который устроил бы их, был бы отвергнут подавляющим большинством республиканцев.

Пока в Капитолии царит хаос, в Кентукки сегодня состоится крайне объединяющее мероприятие. Президент Джо Байден выступит вместе с лидером сенатского меньшинства Митчем Макконнеллом в его родном штате, чтобы рассказать о тратах на инфраструктуру и масштабном проекте по реставрации мостов.

Дата выхода в эфир 04 января 2023 года.