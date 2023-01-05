Берлин стал немецким центром преступности

Берлин сталкивается с целым рядом проблем, пишет Focus Online. В частности, немецкая столица стала центром преступности: в 2021 году Берлин возглавил рейтинг немецких городов по числу преступлений на 100 тысяч жителей. При этом борьба с преступниками неэффективна: по данным статистики, в Берлине раскрывают лишь 45% преступлений.



AP

Берлин, столица четвёртой экономики мира, сейчас находится в ужасном состоянии, пишет Focus Online. В канун Рождества крупнейший немецкий город столкнулся с волной инцидентов и нападений с участием служб спасения и полиции. В итоге 16 сотрудников правопорядка получили травмы, был нанесён материальный ущерб на миллионы евро. 103 человека было задержано, но впоследствии все отпущены.

Как отмечает издание, большинство инцидентов были связаны с небезопасным запуском фейерверков. При этом некоторые использовали фейерверк в качестве оружия, направляя его в скопления людей.

При этом в берлинской полиции пока отказываются говорить о причинах массового насилия на улицах Берлина в канун Рождества, пишет Focus Online. По словам уполномоченного немецкой столицы по делам интеграции Гюнера Балчи, люди хотят более жёсткого подхода со стороны полиции.

Берлин всегда был местом притяжения креативного класса и творческих людей, однако теперь это ещё и центр преступности, пишет Focus Online. В 2021 году Берлин стал лидером среди немецких городов по числу преступлений на 100 тыс. жителей. Отмечается, что среди преступников множество потомков мигрантов. Однако борьба с преступностью неэффективна, пишет Focus Online: многие преступники в Берлине имеют шанс избежать наказания. К примеру, в 2021 году доля раскрытых преступлений в столице составила всего 45%.

Проблемой Берлина является не только преступность, отмечает Focus Online. В столице царит бюрократический хаос, существуют проблемы с финансами: в 2021 году долги города составили около €66 млрд. Кроме того, Берлин нуждается в срочном обновлении жилищного фонда. Есть проблемы и в школьном образовании: плохое оборудование, нехватка учителей и нехватка мест в самих школах и детских садах.