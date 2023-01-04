 

Мужчина в Таиланде приставал к стримерам во время прямой трансляции

04.01.2023, 21:25, Разное
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После приставания к стримерше Justketh возле бассейна во время прямой трансляции был арестован житель в Таиланде. Об этом рассказал Dexerto.

Стримерша Justketh плавал в бассейне во время прямой трансляции 2 января. Незнакомец подошел к ней в бассейне и попросил сделать сексуальные жесты. Потом пришел в ярость, когда стримерша отказалась. Девушка стала более агрессивной по отношению к мужчине. Он сказал: “Ты начинаешь меня доставать. Я хочу расслабиться”.

Джасткет схватила камеру и начала убегать от мужчины, но он продолжал преследовать ее. Агрессора остановила угроза вызвать полицию. Позже девушка пояснила о мужчине в полицию. Через некоторое время он был взят под стражу.

В следующей передаче стримерша заявила, что, хотя житель был оштрафован за свои действия, он не смог выплатить сумму. В результате был отправлен в тюрьму и провел там ночь.


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