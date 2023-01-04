Десять причин, по которым Android лучше iOS

Журналисты 9to5Google раскрыли 10 причин, по которым мобильная ОС от Googles превосходит яблочную, когда речь идет о сравнении Android и iOS.

Android предлагает больше возможностей, чем iOS. Однако в последние годы переключаться между мобильными устройствами стало проще, чем когда-либо, отмечают авторы. В статье описаны 10 способов, с помощью которых Android все еще лучше iOS. Среди них – многофункциональный дисплей Always-On со встроенным Google Assistant и система уведомлений.

Они считают, что дисплей iPhone Always-On “в типичной манере Apple” не работает так, как ожидалось. Голосовой помощник Siri от Apple также не справляется с более сложными задачами. Журналисты также отметили, что система уведомлений Androids более гибкая, а Face ID работает не так хорошо, как сканер отпечатков пальцев.

Джек Дорси, основатель Twitter, ранее заявил, что новая операционная система для мобильных устройств, которая придет на смену iOS и Android от Google, должна быть разработана для веб-интерфейса, чтобы избежать ограничений, вызванных действиями одной компании.