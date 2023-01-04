Писк моды в 2023-м – татуировка на пальцах рук: фото и тематические идеи

Тем, кто хочет обновить свой образ в 2023 г., стоит подумать, к примеру, о нанесении татуировки на пальцы рук. Такая идея кому-то может показаться странной. Ведь татуировки на пальцах всегда слишком хорошо заметны окружающим. Но тем не менее такие тату в последнее время становятся все более популярными.

Симпатичные узоры

Многие татуировки, как известно, имеют скрытый смысл. Но на пальцы такие рисунки наносить вовсе не обязательно. В этом месте можно сделать, к примеру, какие-нибудь красивые простенькие небольшие татуировки, не имеющие скрытого значения. Лучше всего на пальцах смотрятся рисунки, складывающиеся из тонких линий.

Мини-надписи

Очень модно и привлекательно на пальцах также могут смотреться небольшие надписи. Это может быть какая-то надпись со смыслом, причем полускрытая. То есть сделанная на стороне пальца, примыкающей к другому пальцу. Надписи в этом месте всегда выглядят стильно и очень мило.

Также тату может быть надписью-напоминалкой. Такие надписи в 2023 г. также вошли в моду, поскольку позволяют, к примеру, сконцентрировать внимание отвлекшемуся человеку.

Солнце и Луна

В большой моде в 2023 г. будут также небесные татуировки. Солнце и Луна будут выглядеть на пальцах просто очаровательно. Татуировки этого вида считаются классикой и всегда смотрятся стильно.

Снежинки

Зимой на пальце можно сделать изящную татуировку снежинки. Такой рисунок позволит сохранять новогоднее настроение целый год и в особенности хорошо подходит людям, родившимся зимой.

Линии и символы

Тем, кто ищет что-то утонченное, можно сделать на руках рисунки, состоящие из линий и штрихов. Считается, что такие татуировки очень хорошо сочетаются с формой пальцев. Также с помощью линий несложно создавать разного рода абстракции.

Третий глаз

Местом расположения третьего глаза принято считать лоб человека. Но можно такой глаз также держать постоянно открытым на пальце. Этот дизайн хорош прежде всего тем, что ему при желании несложно придать множество значений.

Птицы

Татуировками со смыслом считаются и изображения птиц. Птица на пальце может сидеть, лететь, взлетать, приземляться. В особенности модно в этом году, по мнению стилистов, будет сочетать на пальцах татуировки птиц с абстрактными геометрическими узорами.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Четыре пальца

Татуировки в 2023 г. модно наносить и сразу на четыре пальца. Такие рисунки, конечно, не должны быть устрашающими и агрессивными. В дизайне четырех пальцев, к примеру, можно обыграть какого-нибудь забавного персонажа.

Украшенный мизинец

Крошечная татуировка очень изящно будет выглядеть на мизинце. Рисунки на этом пальце всегда смотрятся мило. Если рисунок будет обвиваться вокруг пальца, это еще и создаст дополнительную загадку.

Вьющиеся растения и смелые тату

Очень красиво на руках смотрятся и вьющиеся растения. Такое растение может «обвивать» только палец или заходить и на саму руку. В моде в этом сезоне и смелые большие тату.

Инициалы, кольца и блеск

На пальцы также, к примеру, можно нанести тату в виде инициалов любимого человека. Красиво на пальцах смотрятся также наколотые кольца или, к примеру, имитации блеска.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Бабочки и очень тонкие тату

Татуировки на пальцах в 2023 г. могут быть и очень женственными. К примеру, нежно и при этом стильно будут смотреться на пальцах рисунки из совсем тоненьких линий, бабочки и пр.

Простые символы

Простые символичные татуировки на пальцах в этом сезоне также делать допускается. К примеру, вокруг какого-то пальца можно завязать тонкий «бантик». Красиво на руках смотрятся и сердечки, солнышки, фигурки животных.

Пламя и точки

Еще один модный вариант татуировки в 2023 г. – пламя. Такой классический рисунок может быть в том числе и символичным. К примеру, пламя часто отражает горячую любовь хозяина тату к кому-либо.

Украсить пальцы при желании можно и просто точками. Такие популярные тату символизируют желание жить так, как вы хотите. Считается, что точки хорошо подходят также новичкам в качестве самой первой татуировки.