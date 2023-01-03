France 2 – крематории не справляются — Китай охвачен новой эпидемией COVID-19

После отмены санитарных ограничений Китай снова захлестнула волна коронавируса, рассказывает France 2. Больницы переполнены, в морги и крематории — бесконечные очереди из гробов, а власти не берутся оценивать масштаб эпидемии.

На улице бесконечная очередь из гробов. Сотни семей ждут своей очереди перед переполненным крематорием неподалёку от Шанхая. В последнее время видео с похожими сценами появляются в соцсетях примерно со всего Китая: морги и крематории больше не могут справиться с потоком умерших. В некоторых местах их насчитывается в четыре раза больше, чем в обычное время.

С тех пор как Китай неожиданно отказался от санитарных ограничений 7 декабря, больницы переполнены больными с коронавирусом, в основном людьми пожилого возраста. В лучших больницах Шанхая пациенты ждут часами, некоторые кричат, чтобы их осмотрел врач. Иногда те, кому нужна помощь с дыханием, располагаются прямо на тротуаре или в вестибюле, когда там есть место.

ЖУРНАЛИСТ: Сколько сегодня пациентов?

СОТРУДНИЦА БОЛЬНИЦЫ: Невозможно посчитать.

Даже власти признали, что масштаб эпидемии невозможно определить.

В то же время китайское телевидение предпочитает показывать пустые коридоры больницы на западе страны. Здесь только что закончился ремонт, что позволит принимать больше пациентов.

ХУАН ИДУН, врач в больнице в городе Хуаси, провинция Цзянсу: Раньше мы могли на этом этаже подключить шесть кислородных аппаратов, а теперь можем увеличить их число до 73.

Врачи признаются, что для них эта ситуация похожа на дежа вю.

ХУАН ИДУН: Три года назад многие врачи уехали помогать в Ухань. Сейчас мы снова оказались в такой же ситуации. Все загружены работой.

Согласно многочисленным подсчётам, новая волна COVID-19 может привести к смерти от одного до двух миллионов человек в Китае, где вакцинацию прошло менее 10 процентов населения.

Дата выхода в эфир 02 января 2023 года.