 

Bellingcat: Кремль использовал серые схемы для импорта ингредиентов салата «оливье»

01.01.2023, 16:33, Разное
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Группа
международных расследователей Bellingcat опубликовала трёхчасовой
видеоролик, в котором раскрываются тайны теневых схем Кремля по ввозу в страну
ингредиентов новогоднего салата «оливье» в обход санкций США. Христо Грозеву
удалось установить, что колбасу, огурцы и горошек тайно привозят в Москву
иранские и венесуэльские контрабандисты.

В руки журналистов
случайно попал архив переписки Логистического управления ФСО за сентябрь-декабрь
2022 года. Изучив письма сотрудников ведомства друг другу, Христо Грозев
выяснил, что Кремль направил эмиссаров в Тегеран и Каракас с тайной миссией –
организовать поставки подсанкционного зелёного горошка, докторской колбасы и
куриных яиц, необходимых для приготовления салата «оливье». Товары перевозят небольшими
партиями военные самолёты, морские баржи под флагами нейтральных государств, а
также дипломаты в багажниках своих автомобилей.

Важным логистическим узлом в
этой серой схеме является апарт-отель под Геленджиком. Bellingcat удалось доказать, что от 30 до 40% всех продуктов, доставляемых во «Дворец
Путина», не покидают его стен, из чего сделан вывод, что президент или
связанные с ним люди готовят там грандиозный новогодний пир с огромным
количеством салата «оливье».

«Россия
совершает военное преступление, нарушая санкции США в отношении этого салата. «Оливье»
ассоциируется с тиранией и милитаризмом: впервые его приготовили Екатерине II по случаю захвата Крыма, а потом его ели на новый год такие одиозные
деятели, как Александр III, Пётр Столыпин, Владимир Ленин, Иосиф
Сталин и Константин Черненко, – считает Грозев. – Оливье – символ кровавой кремлёвской власти, и каждый
ответственный политик в мире должен в первую очередь сегодня думать о том, как
не допустить появления на столе Путина этого салата. К сожалению, пока кремлёвские
спецслужбы умудряются обходить запреты Запада, но долго это не продлится»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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