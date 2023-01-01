Bellingcat: Кремль использовал серые схемы для импорта ингредиентов салата «оливье»

Группа

международных расследователей Bellingcat опубликовала трёхчасовой

видеоролик, в котором раскрываются тайны теневых схем Кремля по ввозу в страну

ингредиентов новогоднего салата «оливье» в обход санкций США. Христо Грозеву

удалось установить, что колбасу, огурцы и горошек тайно привозят в Москву

иранские и венесуэльские контрабандисты.

В руки журналистов

случайно попал архив переписки Логистического управления ФСО за сентябрь-декабрь

2022 года. Изучив письма сотрудников ведомства друг другу, Христо Грозев

выяснил, что Кремль направил эмиссаров в Тегеран и Каракас с тайной миссией –

организовать поставки подсанкционного зелёного горошка, докторской колбасы и

куриных яиц, необходимых для приготовления салата «оливье». Товары перевозят небольшими

партиями военные самолёты, морские баржи под флагами нейтральных государств, а

также дипломаты в багажниках своих автомобилей.

Важным логистическим узлом в

этой серой схеме является апарт-отель под Геленджиком. Bellingcat удалось доказать, что от 30 до 40% всех продуктов, доставляемых во «Дворец

Путина», не покидают его стен, из чего сделан вывод, что президент или

связанные с ним люди готовят там грандиозный новогодний пир с огромным

количеством салата «оливье».

«Россия

совершает военное преступление, нарушая санкции США в отношении этого салата. «Оливье»

ассоциируется с тиранией и милитаризмом: впервые его приготовили Екатерине II по случаю захвата Крыма, а потом его ели на новый год такие одиозные

деятели, как Александр III, Пётр Столыпин, Владимир Ленин, Иосиф

Сталин и Константин Черненко, – считает Грозев. – Оливье – символ кровавой кремлёвской власти, и каждый

ответственный политик в мире должен в первую очередь сегодня думать о том, как

не допустить появления на столе Путина этого салата. К сожалению, пока кремлёвские

спецслужбы умудряются обходить запреты Запада, но долго это не продлится»

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