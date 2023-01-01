 

К чему снится сон в Новый год

01.01.2023, 2:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Праздник Новый год окутан множеством традиций – это смешение обычаев и поверий разных народов, которые притянули, чтобы приукрасить событие. Напоминаем, что 1 января 2023 года еще не наступил год черного водяного кролика: согласно лунному календарю, произойдет это только 22 числа. А потому не стоит верить в особый мистицизм дня и его безмерную силу. Однако для всех заинтересованных “Дни.ру” решили поведать, к чему снится сон в Новый год.

1 января 2023 года до 12:45 часов длятся девятые лунные сутки.
Толкователи в один голос твердят, что это время считается энергетически
неблагоприятным. Зачастую негатив отражается и во сне — могут сниться кошмары.
Однако ничего страшного нет. Вещими они бывают крайне редко и трактуются как
пустые.

Если вы чувствуете, что сон оказал на вас сильное
впечатление, это следует расценивать как знак. Наверняка в вашей жизни есть
какие-то нерешенные вопросы и задачи, а подсознание хочет от них освободиться.
Примечательно, что в ночь на Новый год 2023 идет вторая фаза растущей луны. В
это время сны предвещают наступление нового периода в жизни.

Помните, что вы сами создаете свою реальность, программируя
ум на те или иные события. Пытаясь определить извне, к чему снится сон в Новый
год, вы ставите себя в позицию зависимой жертвы.

Мир — это зеркало: если вы станете думать о страшном и
переживать, будете притягивать плохие события и ситуации. Поэтому не упускайте
возможности радоваться, веселиться и благодарить вселенную за все, что она вам
дает. И если 1 января сон снится плохой — смейтесь от всей души, принимайте за
аксиому только счастливое будущее, тогда негативные образы в вашем подсознании
утратят влияние и силу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Ученые анонсировали механизм единой вакцины от гриппа

01.08.22 / Немецкий министр – хватит делать из России злодея

14.12.21 / Скандалы: Машины, особняк и соленья

05.08.22 / Рига считает снос памятника советским солдатам первоочередной задачей

28.10.22 / 48-летняя беременная Хилари Суонк объяснила, почему захотела стать мамой только сейчас

01.10.22 / Врачи наплевали на первый инсульт страдальца Моисеева: Посоветовали выспаться

06.12.20 / Адольф Гитлер совершит рабочую поездку в Израиль

04.01.22 / В лесу Ленинградской области нашли мобильный пункт вакцинации

02.09.21 / Пора заняться собой: “осенние” косметические процедуры с использованием тыквы

24.05.22 / Компания BMW представила юбилейную спецверсию моделей BMW M3 и M4 Edition 50 Jahre

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика