“У меня есть вся необходимая информация” – Пригожин отреагировал на сообщения о бегстве уголовников из учебного центра ЧВК “Вагнер”

Отвечая на вопрос редакции, Пригожин иронично посоветовал журналистам кричать “караул” и нажимать на тревожную кнопку, если к ним в здание вломятся люди с оружием.

“Выловом различного рода вооруженных людей занимаются Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК “Вагнер”. И, поверьте, на разных уровнях начиная от передовой ЛНР, ДНР и территории России, задерживают немало негодяев, о которых вам и знать не надо. Так что спите спокойно”, – посоветовал бизнесмен.

Рассуждая о действиях представителей окололиберальных, вокруглиберальных структур, а также СМИ, отрабатывающим заказы этих структур, Пригожин посоветовал всем им “поменьше чесать языком”, потому что он владеет информацией в значительно большей степени, чем они. Предприниматель также напомнил, что Бахмут является территорией Российской Федерации.