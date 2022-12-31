Bloomberg – стабилизирующий фактор — Путин и Си Цзиньпин приветствуют укрепление двусторонних отношений

В ходе состоявшихся по видеосвязи переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин приветствовали углубление отношений между двумя странами. Как передаёт Bloomberg, Путин назвал текущие отношения РФ и Китая «лучшими за всю историю» двух стран, а их стратегическое партнёрство «стабилизирующим фактором» на фоне растущей геополитической напряжённости.



AP

Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе состоявшихся по видеосвязи переговоров приветствовали углубление отношений между двумя странами, передаёт Bloomberg.

Путин назвал текущие отношения РФ и Китая «лучшими за всю историю» двух стран, а их стратегическое партнёрство «стабилизирующим фактором» на фоне растущей геополитической напряжённости. По его словам, РФ будет стремиться к укреплению военного сотрудничества с Китаем.

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поздравление, полученное после завершения съезда Коммунистической партии Китая в октябре, на котором Си был избран на третий срок. Китай готов расширять «стратегическое партнёрство» с Россией, заявил Си Цзиньпин.