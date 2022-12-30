Никак не женится – Личное мнение

Бывший Ритин Дакотин Влад Соколовский заявил, что хочет узаконить свои отношения с женщиной, родившей ему ребёнка.

Вот она:



Фото: Соцсети

«У нас есть общее понимание, как мы видим свой день! И я думаю, надеюсь, что это получится воплотить в 2023-м. Дети — это невероятное счастье! Я чувствую, что такой опыт в жизни еще будет», — заявил Дакотин.

Ритка, наверное, рвёт волосы от досады.

А зря. Обещать — не значит жениться.

Есть общее понимание — это прекрасная формулировка. Надеюсь, что получится воплотить — формулировка не хуже.

Новая женщина, модель Ангелина Суркова, родила, напомню всем, ребёнка ещё в марте, но, несмотря на общее понимание, свадьба так и не состоялась.



Фото: Соцсети

Так что, Ритон, спи спокойно и побереги свои нервы. Пока Владик решится, столько ещё воды утечёт. Может, к тому времени, уже и сама Суркова не захочет свадьбы.

Рано или поздно, конечно, кто-нибудь доведёт Дакотиного до ЗАГСа. Но не факт, что это будет именно эта женщина.

Расскажите, как вас динамили с регистрацией отношений! Как оттягивали неизбежное, какие доводы приводили?

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