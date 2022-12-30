 

“Запасайтесь протезами”: Пригожин заявил, что Беглов задержится на посту губернатора Петербурга

30.12.2022, 23:51, Разное
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“Я уже давал комментарий, что Беглов с нами навсегда, минимум до 39 года. Так что запасайтесь протезами. А если серьезно, то при том, что, как все мы видим, Беглов не приносит никакой пользы городу, он создал уникальную, прекрасно продуманную систему дележки городских денег, зданий и территорий группой заинтересованных лиц. Поэтому паука из этой коррупционно-бюрократической паутины, в которую вовлечено большое количество лиц, можно выбить только уничтожив всю паутину”, — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Пригожин отметил, что победить “паутину” Беглова можно кувалдой, потопом или пожаром. В заключении бизнесмен процитировал слова Владимира Ленина — “Из искры разгорится пламя”.


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