 

В 5 новостройках продано жилья на 119 млрд

30.12.2022, 23:50, Разное
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По итогам 2022 года в топ-5 новостроек Москвы было продано жилья на общую сумму 119,1 млрд рублей. Выручка 21 жилого комплекса с начала года превысила 10 млрд рублей. Всего на столичном рынке ведутся продажи в 298 новостройках.

Первое место с годовой выручкой в 40,1 млрд рублей занял проект “Остров” от группы “Донстрой” в районе Хорошево-Мневники. За год в премиальном ЖК было продано более 1,1 тыс. квартир. В рамках микрорайона возводятся монолитные корпуса высотой в 21 этаж и пятиэтажные дома клубного формата. Площадь квартир – от 28 кв. м.

Второе место с выручкой 20,5 млрд рублей занял ЖК “Событие” от того же застройщика в районе Раменки. Комплекс состоит из монолитных корпусов высотой от 10 до 25 этажей. Площадь жилья – от 44 кв. м.

Замыкает тройку с выручкой 19,8 млрд рублей ЖК “Матвеевский парк” от компании “ПИК” в районе Очаково-Матвеевское. Квартал состоит из семи корпусов высотой до 33 этажей. В домах класса “комфорт” представлены квартиры площадью от 20 кв. м.

Четвертое и пятое место заняли проекту группы “А101” в Новой Москве – ЖК “Прокшино” (19,4 млрд рублей) и ЖК “Скандинавия” (19,3 млрд рублей). Оба квартала реализуются на территории поселения Сосенское.


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