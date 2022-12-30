 

Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

30.12.2022, 15:30, Разное
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Большая кольцевая линия – крупнейший проект в истории Московского метрополитена, отметил градоначальник. Мэр сообщил, что после технического пуска начинаются пусконаладочные работы.

По словам Собянина, поезда с пассажирами будут ходить по всей окружности БКЛ через пару месяцев. Он поблагодарил метростроевцев и поздравил их с наступающими праздниками.

Технический пуск позволит проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики, тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи, системы жизнеобеспечения станций. По итогам специалисты устранят выявленные недочеты.

Длина участка от “Каширской” до “Нижегородской” составляет 10,7 километра. В него входят станции “Кленовый бульвар”, “Нагатинский Затон”, “Печатники” и “Текстильщики”. Строительство велось с 2018 года.

Станции улучшат обслуживание районов Печатники, Люблино, Нагатинский Затон, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово и других. Там проживает более 800 тысяч человек, из них более 280 тысяч – в пешей доступности.

С открытием станций местные жители будут экономить на ежедневных поездках до 45 минут. На станциях “Текстильщики” и “Печатники” организованы пересадки на второй Московский центральный диаметр (МЦД-2) и одноименные станции метрополитена.

Длина Большой кольцевой линии превышает 70 километров, на ней построена 31 станция. БКЛ будут обслуживать три электродепо: “Нижегородское”, “Аминьевское” и “Замоскворецкое”.

Сеть Московского метрополитена за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.


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