«Тушат пожар из лейки» — на фоне энергетического кризиса Берлин помогает тем, кому помощь не нужна

Власти Германии стараются компенсировать рост цен на энергию, предоставляя своим гражданам финансовую помощь, пишет Süddeutsche Zeitung. Но зачастую её получают те, кто и так неплохо зарабатывает и не нуждается в субсидиях. Причина такой социальной несправедливости заключается в отсутствии у правительства данных о расходах на отопление и доходах граждан. Государство не знает, кто есть кто, и в результате «тушит пожар из лейки», сетует немецкое издание.



AP

Современное социальное государство служит своего рода страховкой на случай непредвиденных обстоятельств, пишет Süddeutsche Zeitung. Каждый вносит свой вклад в общую кассу солидарности, а потом, если это понадобится — например, когда человек потерял работу, заболел или вышел на пенсию, — он или она могут получить оттуда деньги. Но сейчас в Германии возник «особый страховой случай»: из-за боевых действий на Украине сильно подорожала энергия. И для некоторых это экзистенциальная угроза, подчёркивает немецкое издание. Граждане ФРГ опасаются, что, если они не станут принимать только холодный душ и выкручивать отопление до тех пор, пока мебель не начнёт покрываться инеем, их расходы на энергию в год увеличатся на тысячи евро.

Это хорошо, что социальное государство как страховщик хочет компенсировать ущерб от повышения стоимости сырья. И денег у страны должно быть достаточно. Ценовой тормоз на газ обойдётся в десятки миллиардов евро. «Но у представителей страховой компании Шольца, Хабека и Линднера есть проблема: они не знают, кому из граждан будет нанесён опасный ущерб, а кто переживёт эту зиму без забот. У многих до сих пор действуют договоры по приемлемым ценам. Другие вполне могут потянуть повышение стоимости. Но государство не знает, кто есть кто». И в результате «тушит пожар из лейки», констатирует Süddeutsche Zeitung.

Как если бы компания, занимающаяся страхованием автомобилей, не знала, ездит клиент на развалюхе или на новом автомобиле, сам разбил свою машину или попал в аварию случайно, приводит пример издание. «Государство ничего не знает о своих гражданах в том, что касается расходов на отопление и их доходов, а это две величины, которые важны на фоне этого энергетического кризиса. Немецкое правительство слишком плохо знает собственную страну, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Поэтому выгоду из этого извлекают многие из тех, кому помощь не нужна».

К примеру, субсидии сейчас получают немцы, которые используют для отопления древесные пеллеты и мазут. И справедливости ради стоит отметить, что их стоимость также выросла, при этом в некоторых случаях даже больше, чем цена на газ. Но в среднем те, кто использует эти источники энергии, зарабатывают хорошие деньги. Однако их доходы не проверяют, поэтому они всё равно получают финансовую помощь.

Проблема дефицита данных касается многих политических сфер, отмечает издание. Правительство, к примеру, хочет и должно увеличить стоимость углекислого газа, и сделать это с учётом социальной справедливости. Но это невозможно, потому что государство не знает, какие счета каким гражданам принадлежат. «В 2023 году это наконец-то станет возможным. Таким образом, в следующей кризисной ситуации правительство сможет выплатить деньги только тем, кто в них действительно нуждается», — заключает Süddeutsche Zeitung.