Отношения со странами СНГ для России приобретают глобальную значимость

Никогда ещё отношения РФ со странами СНГ не приобретали такой значимости, как сейчас. Как пишет haqqin.az, сегодня перед Москвой стоит глобальная задача: научиться торгово-промышленным взаимоотношениям с новыми центрами сил в Азии, на Ближнем Востоке и прежде всего в регионе постсоветского пространства.



AP

Никогда ещё отношения РФ со странами СНГ не приобретали такой значимости. Как пишет haqqin.az, судя по повестке 2022 года и общему социально-экономическому контексту, главная задача РФ в СНГ/ЕАЭС — это не только поиск новых каналов экспорта углеводородов, металлургической продукции и прочих востребованных товаров на внешние рынки. Задача перед Москвой стоит куда более глобальная: научиться торгово-промышленным взаимоотношениям с новыми центрами сил в Азии, на Ближнем Востоке и прежде всего в регионе постсоветского пространства.

«Теперь это выглядит так: Лондон, прощай! Привет, Баку, Ташкент и Ашхабад», — пишет автор материала.

По его мнению, Москва будет воспринимать регион СНГ не только как зону своего исключительного влияния и собственную ресурсную базу, но и как место для партнёрства равных по значимости сил. Подобный тезис звучал и в прошлые годы, но теперь он приобретает остроту вызова. Причём даже прошлые, уже известные преимущества взаимодействия с СНГ сейчас для Москвы становятся едва ли не спасительным выходом.

В РФ постепенно происходил процесс замены части населения трудового возраста на выходцев из сопредельных государств. Постепенно они становились новыми гражданами России, а конфликт только ускорил эти процессы. Количество въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале 2022 года составило 3,12 миллионов человек, что на треть больше показателя 2021 года и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. В 2022 году, как и в прошлые годы, половина всех трудовых мигрантов в РФ (1,54 миллионов человек, или 49,6%) были гражданами Узбекистана; около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (52 тыс. человек, или 30,5%). Также в немалом количестве трудиться в Россию прибыли граждане Киргизии и Армении — несмотря на политические проблемы во взаимоотношениях с Ереваном.

Но число выездов из РФ в этом году превысило все показатели предыдущих 30 лет. Абсолютные цифры ещё не опубликованы, но, по данным оперативного учёта за январь—июнь 2022 года, число выбывших из РФ превысило число прибывших в неё на 30%, в результате чего сложилось отрицательное сальдо миграции — 96,7 тыс. человек. Единственная опора в процессе отъезда россиян — это молодёжь сопредельных стран, которая имеет силы попробовать удачу на российских просторах.

Смена «прописки» юридических лиц, работавших в России, на «прописку» в сопредельных странах также является едва ли не главным маркером уходящего года. Этот процесс можно наблюдать по всему ближнему зарубежью: от Грузии и Азербайджана до Узбекистана и Киргизии. Но наибольшее воздействие он оказал на Казахстан.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 11,9 тыс. компаний с участием российских юридических лиц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Подобное увеличение произошло в основном за счёт малых предприятий, их число достигло 11,7 тыс. Количество предприятий увеличилось на 11,3% соответственно.

В результате магистральная инфраструктура СНГ теперь играет двойную роль. Во-первых, как связь внутри общего пространства, хотя в этом отношении данный показатель был достаточен в предыдущие годы. Во-вторых, как новые «ворота» для российской внешней торговли, которая превышает суммарные показатели всех экономик содружества. Доля от этого «пирога» интересна всем и прежде всего таким странам, как Азербайджан и Казахстан.

Кроме того, зона свободной торговли СНГ стала одним из важнейших факторов преодоления отрицательной динамики в доле взаимного внешнеторгового оборота стран постсоветского пространства.

На протяжении 2000-х годов удельный вес стран СНГ в их внешнеторговом обороте сокращался. Если в 2000 году на входящие в содружество страны приходилось 28% внешнеторгового оборота, то в 2005 году — 23%, а в 2010 году — всего 22%. В 2015, 2020 и 2021 годах этот показатель оставался стабильным на уровне 19%.

В 2022 году процесс повернулся вспять. Достаточно вспомнить о масштабных проектах между Азербайджаном и Узбекистаном, а также между Азербайджаном и Казахстаном. Все эти проекты усиливают общее экономическое пространство и способствуют росту внутри отдельных секторов. Оказавшись в ситуации вынужденного снижения объёма товарооборота с дальним зарубежьем, РФ быстро наращивает взаимный товарооборот с соседями: в первом полугодии 2022 года он вырос на 7% — до $46 млрд.

Товарооборот Узбекистана с СНГ за этот же период увеличился почти на 30%. В этом году Узбекистан стал одним из лидеров в СНГ по созданию с Россией совместных проектов. Нужно помнить, что преимущества СНГ сейчас заиграли новыми красками. Создавая предприятие на территории любого государства в пределах зоны свободной торговли СНГ, инвестор принимает в расчёт тот факт, что общий рынок, на который он выходит, включает не одну, а восемь стран общей численностью населения 231 миллионов человек.

Таким образом, заключает автор материала, в значительной степени благодаря СНГ РФ в 2022 году показала поистине беспрецедентную устойчивость. ВВП по итогам года снизится не более чем на 5%, торговый и платежгный балансы показывают рекордные величины. Сырьевые рынки были удержаны от падения, в том числе за счёт беспрецедентно быстрого расширения поставок сырья на новых — восточных и южных — направлениях. Технологические лакуны, вызванные санкциями, стали быстро заполняться новыми источниками поставок из регионов Азии через государства содружества.

«Отчасти благодаря СНГ потребительский рынок в РФ, вопреки всем ожиданиям, не испытал шока, сколько-нибудь похожего на шок 1998 года. Компании, обслуживающие потребительский сектор, начали быструю перестройку: торговцы приступили к поиску новых предложений на Востоке и в Азии, а производители стали занимать ниши, освободившиеся за счёт ухода представителей западных компаний», — подводит итог автор азербайджанского портала.