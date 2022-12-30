Отношения со странами СНГ для России приобретают глобальную значимость
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Никогда ещё отношения РФ со странами СНГ не приобретали такой значимости, как сейчас. Как пишет haqqin.az, сегодня перед Москвой стоит глобальная задача: научиться торгово-промышленным взаимоотношениям с новыми центрами сил в Азии, на Ближнем Востоке и прежде всего в регионе постсоветского пространства.
AP
Никогда ещё отношения РФ со странами СНГ не приобретали такой значимости. Как пишет haqqin.az, судя по повестке 2022 года и общему социально-экономическому контексту, главная задача РФ в СНГ/ЕАЭС — это не только поиск новых каналов экспорта углеводородов, металлургической продукции и прочих востребованных товаров на внешние рынки. Задача перед Москвой стоит куда более глобальная: научиться торгово-промышленным взаимоотношениям с новыми центрами сил в Азии, на Ближнем Востоке и прежде всего в регионе постсоветского пространства.
«Теперь это выглядит так: Лондон, прощай! Привет, Баку, Ташкент и Ашхабад», — пишет автор материала.
По его мнению, Москва будет воспринимать регион СНГ не только как зону своего исключительного влияния и собственную ресурсную базу, но и как место для партнёрства равных по значимости сил. Подобный тезис звучал и в прошлые годы, но теперь он приобретает остроту вызова. Причём даже прошлые, уже известные преимущества взаимодействия с СНГ сейчас для Москвы становятся едва ли не спасительным выходом.
В РФ постепенно происходил процесс замены части населения трудового возраста на выходцев из сопредельных государств. Постепенно они становились новыми гражданами России, а конфликт только ускорил эти процессы. Количество въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале 2022 года составило 3,12 миллионов человек, что на треть больше показателя 2021 года и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. В 2022 году, как и в прошлые годы, половина всех трудовых мигрантов в РФ (1,54 миллионов человек, или 49,6%) были гражданами Узбекистана; около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (52 тыс. человек, или 30,5%). Также в немалом количестве трудиться в Россию прибыли граждане Киргизии и Армении — несмотря на политические проблемы во взаимоотношениях с Ереваном.
Но число выездов из РФ в этом году превысило все показатели предыдущих 30 лет. Абсолютные цифры ещё не опубликованы, но, по данным оперативного учёта за январь—июнь 2022 года, число выбывших из РФ превысило число прибывших в неё на 30%, в результате чего сложилось отрицательное сальдо миграции — 96,7 тыс. человек. Единственная опора в процессе отъезда россиян — это молодёжь сопредельных стран, которая имеет силы попробовать удачу на российских просторах.
Смена «прописки» юридических лиц, работавших в России, на «прописку» в сопредельных странах также является едва ли не главным маркером уходящего года. Этот процесс можно наблюдать по всему ближнему зарубежью: от Грузии и Азербайджана до Узбекистана и Киргизии. Но наибольшее воздействие он оказал на Казахстан.
По состоянию на 1 сентября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 11,9 тыс. компаний с участием российских юридических лиц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Подобное увеличение произошло в основном за счёт малых предприятий, их число достигло 11,7 тыс. Количество предприятий увеличилось на 11,3% соответственно.
В результате магистральная инфраструктура СНГ теперь играет двойную роль. Во-первых, как связь внутри общего пространства, хотя в этом отношении данный показатель был достаточен в предыдущие годы. Во-вторых, как новые «ворота» для российской внешней торговли, которая превышает суммарные показатели всех экономик содружества. Доля от этого «пирога» интересна всем и прежде всего таким странам, как Азербайджан и Казахстан.
Кроме того, зона свободной торговли СНГ стала одним из важнейших факторов преодоления отрицательной динамики в доле взаимного внешнеторгового оборота стран постсоветского пространства.
На протяжении 2000-х годов удельный вес стран СНГ в их внешнеторговом обороте сокращался. Если в 2000 году на входящие в содружество страны приходилось 28% внешнеторгового оборота, то в 2005 году — 23%, а в 2010 году — всего 22%. В 2015, 2020 и 2021 годах этот показатель оставался стабильным на уровне 19%.
В 2022 году процесс повернулся вспять. Достаточно вспомнить о масштабных проектах между Азербайджаном и Узбекистаном, а также между Азербайджаном и Казахстаном. Все эти проекты усиливают общее экономическое пространство и способствуют росту внутри отдельных секторов. Оказавшись в ситуации вынужденного снижения объёма товарооборота с дальним зарубежьем, РФ быстро наращивает взаимный товарооборот с соседями: в первом полугодии 2022 года он вырос на 7% — до $46 млрд.
Товарооборот Узбекистана с СНГ за этот же период увеличился почти на 30%. В этом году Узбекистан стал одним из лидеров в СНГ по созданию с Россией совместных проектов. Нужно помнить, что преимущества СНГ сейчас заиграли новыми красками. Создавая предприятие на территории любого государства в пределах зоны свободной торговли СНГ, инвестор принимает в расчёт тот факт, что общий рынок, на который он выходит, включает не одну, а восемь стран общей численностью населения 231 миллионов человек.
Таким образом, заключает автор материала, в значительной степени благодаря СНГ РФ в 2022 году показала поистине беспрецедентную устойчивость. ВВП по итогам года снизится не более чем на 5%, торговый и платежгный балансы показывают рекордные величины. Сырьевые рынки были удержаны от падения, в том числе за счёт беспрецедентно быстрого расширения поставок сырья на новых — восточных и южных — направлениях. Технологические лакуны, вызванные санкциями, стали быстро заполняться новыми источниками поставок из регионов Азии через государства содружества.
«Отчасти благодаря СНГ потребительский рынок в РФ, вопреки всем ожиданиям, не испытал шока, сколько-нибудь похожего на шок 1998 года. Компании, обслуживающие потребительский сектор, начали быструю перестройку: торговцы приступили к поиску новых предложений на Востоке и в Азии, а производители стали занимать ниши, освободившиеся за счёт ухода представителей западных компаний», — подводит итог автор азербайджанского портала.
Смотреть комментарии → Комментариев нет