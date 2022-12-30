Мнение: В Подмосковье орудуют диверсанты?

Бдительный водитель в Подмосковье обнаружил шпионскую технику.

Произошло это еще в октябре. То ли шпионы, то ли диверсанты, возможно, собирали информацию о передвижении воинской техники, или каких-то известных россиян…

Бдительный водитель остановился, начал снимать…

Но тут подъехали… то ли шпионы, то ли оборотни. Под видом инспекторов ДПС на служебной машине из 3 го батальона 1 го полка ГИБДД по Московской области г. Пушкино. И ограбили бдительного водителя.

Ограбленный обратился в полицию. Но пока получает что-то типа отписок.

Это потому что в Подмосковье в МВД орудует «спящая ячейка»? Не дает в обиду «своих»?

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