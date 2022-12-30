Глина «земля Фуллера» и порошок нима: лучшая халяльная маска для лица в исламе и ее польза для кожи

Замечали, как сильно отличается качество кожи женщин-мусульманок? И дело далеко не в продуктах питания или дорогих косметических брендах. Эти девушки знают несколько секретных халяльных ингредиентов для ухода за собой в домашних условиях. Добавляйте их в свой уход и получите не менее блестящий результат.

Глина “земля Фуллера”

Этот косметический продукт встречается довольно редко в наших краях, но потихоньку начинает завоевывать внимание покупательниц. Глина «земля Фуллера» – полностью натуральный халяльный продукт, который при правильном использовании насыщает кожу кислородом, удаляет омертвевшие клетки и придает сияние. Глина вступает в реакцию с кожей мгновенно благодаря более тонкой, по сравнению с обычной глиной, текстуре. Женщины ислама используют ее ежедневно, чтобы круглый год иметь здоровую, подтянутую, белую, чистую кожу без застойных пятен, воспалений, различных высыпаний. Время воздействия – всего 20 минут, но за это время средство разгоняет кровь, усиливая микроциркуляцию, что придает лицу помимо сияния здоровый румянец.

Порошок нима

Гораздо большую популярность имеет порошок нима. Это древесное растение, родиной которого является Индия. Используется как лекарственное и косметическое средство, сильнейший антиоксидант. Если у вас наблюдаются проблемы с кожей лица, груди или спины, попробуйте делать маски на основе нима либо использовать порошок самостоятельно, нанося на чистую кожу на 20 минут. В отличие от глины, ним можно использовать ежедневно. Маска поможет вам избавиться от застарелых прыщей, пигментных и застойных пятен, мелких рубцов. Ним насыщает кожу питательными веществами и освобождает поры от грязи и себума. Кожа становится мягкой, бархатной, сияющей.

Мед

Мед также входит в список халяльных продуктов. Все мы знаем о его высоких полезных и противовоспалительных свойствах. Его также часто добавляют в маски для лица и тела, чтобы напитать, увлажнить кожу, снять раздражение и ускорить заживление. Вкупе с другими ингредиентами мед активно тонизирует, особенно эффективен на распаренной коже с открытыми порами. Наносят его на кожу мягкими массажными движениями. Обязательно смывают теплой водой и наносят сыворотку или увлажняющий крем.

Розовая вода

Еще один ингредиент, который приносит колоссальную пользу при минимальных затратах, – это розовая вода. Подходит для всех типов кожи, полностью натуральный продукт. Розовая вода увлажняет, придает здоровое сияние, активизирует обновление клеток, делает кожу мягкой и бархатистой. Розовую воду покупаем в аптеке или делаем сами.

Рецепт маски

Разобрались с базовыми ингредиентами, теперь давайте перейдем непосредственно к приготовлению практически волшебного косметического средства. Маску наносим на сухую, очищенную кожу лица на 20 минут, смываем теплой водой и обязательно закрываем поры тоником, сывороткой и кремом. Для приготовления понадобится обычная миска и кисточка для нанесения на кожу. Все составляющие можно купить в аптеке или заказать на маркетплейсе.

Итак, смешиваем в миске по 2 столовые ложки глины «земля Фуллера» и порошка нима, столовую ложку любого меда, 3 столовые ложки розовой воды. Все хорошо перемешиваем, мед должен полностью раствориться. Нанесите на лицо, дайте маске полностью высохнуть, смойте теплой водой. Делать лучше курсом по 7 дней с перерывом в 14 дней, но только тем, кто имеет жирную, нормальную или комбинированную кожу. Обладательницы сухого и чувствительного типа должны наносить маску два раза в неделю, поскольку глина будет сушить и без того чувствительную кожу.

Благодаря маске уже через короткое время вы получите кожу своей мечты – мягкую, бархатную, сияющую.