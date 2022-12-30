Новый год с плюсом

Потепление в центрально-европейской части России началось.

Уже в пятницу днем температура приблизится к нулевой отметке. Поток атлантического тепла стремителен и пик тепла придется на дневные часы 1 января.

Не исключена вероятность того, что 2023 год начнется с температурного рекорда. Так что продолжение празднования нового года пройдет в сопровождении дождя и порывистого ветра.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в последний вечер уходящего года ожидается около 0 градусов, а в первый день наступающего — до 5 градусов тепла.

По предварительным прогнозам метеорологов, похолодание пробьется в центральную Россию только на следующей неделе. При этом, ближе к следующим календарным выходным возможно похолодание до 10 … 15 градусов мороза.

Атмосферное давление в выходные 750-742 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 31 декабря было в 1978 году: -42,6 градуса. А этот день 1994 года в городе было тоже тепло: +3,9 градуса.