Новый год с плюсом ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Новый год с плюсом

30.12.2022, 7:07, Погода
Теги: , ,

Потепление в центрально-европейской части России началось.

Уже в пятницу днем температура приблизится к нулевой отметке. Поток атлантического тепла стремителен и пик тепла придется на дневные часы 1 января.

Не исключена вероятность того, что 2023 год начнется с температурного рекорда. Так что продолжение празднования нового года пройдет в сопровождении дождя и порывистого ветра.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в последний вечер уходящего года ожидается около 0 градусов, а в первый день наступающего — до 5 градусов тепла.

По предварительным прогнозам метеорологов, похолодание пробьется в центральную Россию только на следующей неделе. При этом, ближе к следующим календарным выходным возможно похолодание до 10 … 15 градусов мороза.

Атмосферное давление в выходные 750-742 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым холодным 31 декабря было в 1978 году: -42,6 градуса. А этот день 1994 года в городе было тоже тепло: +3,9 градуса.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / В преддверии Нового года Рыбинск начал выходить в лидеры по количеству туристов

27.12 / Режим работы общественного транспорта и лечебных учреждений в Рыбинске в новогодние праздники

26.12 / Вниманию родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов

23.12 / Программа праздника «НаШествие Дедов Морозов»

23.12 / Оттепель волнами

22.12 / Каскад Верхневолжских ГЭС отмечает День энергетика благотворительной акцией

21.12 / В день НаШествия в Рыбинске частично ограничат движение транспорта

20.12 / Новости администрации Рыбинска

16.12 / Без никольских морозов

15.12 / «НаШествие» без шествия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика