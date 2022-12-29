 

Мнение: Ахматова неуместна?

29.12.2022, 17:05, Разное
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Сразу несколько знакомых пожурили-поворчали, предъявив претензии, посмотрев итоговый выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты». Мол, Анна Ахматова в программе «Немой 2022-й» совершенно неуместна.

Кому лениво смотреть, программу завершил такими словами:

«….Мы продолжаем работать. Работать именно в России. Практически каждый день вспоминая пронзительные строки Анны Ахматовой. Помните?

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,-
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

До встречи в 2023-м!».

Мои знакомые правы? Анна Андреевна неуместна  впрограмме «Немой 2022-й»? Или наоборот, своевременна? И вспоминать Ахматову пока вроде бы не запрещено? Или как?

На снимке: Анна Ахматова с первым мужем Николаем Гумилёвым и сыном Львом,  фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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