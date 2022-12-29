Мнение: Ахматова неуместна?

Сразу несколько знакомых пожурили-поворчали, предъявив претензии, посмотрев итоговый выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты». Мол, Анна Ахматова в программе «Немой 2022-й» совершенно неуместна.

Кому лениво смотреть, программу завершил такими словами:

«….Мы продолжаем работать. Работать именно в России. Практически каждый день вспоминая пронзительные строки Анны Ахматовой. Помните?

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл,-

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

До встречи в 2023-м!».

Мои знакомые правы? Анна Андреевна неуместна впрограмме «Немой 2022-й»? Или наоборот, своевременна? И вспоминать Ахматову пока вроде бы не запрещено? Или как?

На снимке: Анна Ахматова с первым мужем Николаем Гумилёвым и сыном Львом, фотография отсюда

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