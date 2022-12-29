Миссия выполнима: как избавиться от предательски выскочившего накануне важного события прыща за одну ночь

Нередко прыщи образуются в самый неподходящий момент. Они предательски выскакивают накануне важного события и портят красоту лица. Борьба с угрями занимает немало времени. Но иногда эту проблему необходимо срочно устранить, чтобы на следующий день выглядеть хорошо. В статье мы приведем несколько лайфхаков, которые помогут избавиться от выскочившего прыща за одну ночь.

Умывание на ночь

Тщательно вымойте кожу на ночь. Используйте средство для умывания, которое одновременно борется с прыщами. Оно должно быть на водной основе и не содержать скрабирующих частиц.

Уделите особое внимание области лба, носа и подбородка. Это самые проблемные зоны лица.

Перед умыванием тщательно вымойте руки. После процедуры не трите лицо, а медленно промокните чистым полотенцем.

Небольшой прыщик может исчезнуть на следующее утро или стать менее заметным.

Домашняя маска для лица

Сделайте на ночь домашнюю маску для лица из доступных ингредиентов. Такой способ подойдет людям, которые не желают тратить средства на фабричные продукты или не доверяют составу готовых препаратов.

Существует большое количество домашних масок, которые помогают быстро устранить прыщи. Вы можете использовать следующие ингредиенты:

дрожжи и воду; пищевую соду с водой; сок лимона и настой ромашки; взбитый белок яйца с лимонным соком.

Не держите маски от прыщей на лице более 20 минут. Иначе они пересушат кожу.

Алоэ вера

Алоэ вера помогает не только при солнечных ожогах и ранах. Гель этого растения устраняет прыщи. Он обладает противовоспалительными свойствами и успокаивает кожу.

Чистыми руками срежьте несколько нижних листьев алоэ вера. Опустите их в стакан и дайте соку стечь. Затем с помощью ножа или овощечистки снимите зеленую кожицу и соберите ложкой прозрачный гель.

Нанесите гель точечно на отдельные прыщи и оставьте на ночь. Утром ваша кожа будет чистой, а воспаление исчезнет.

Ретинол

Ретинол – полезное и эффективное средство от прыщей. Его лучше всего использовать на ночь, так как он делает кожу более чувствительной к солнцу.

Нанесите состав с ретинолом точечно на прыщи и дайте ему впитаться. Это средство стимулирует метаболизм в клетках кожи и усиливает выработку коллагена. Это позволяет восстановить текстуру эпидермиса, придавая лицу более ровный и гладкий вид.

Ретинол подходит не для всех. Этот продукт нельзя применять при сухой и шелушащейся коже.

Хороший сон

Маленький прыщик может исчезнуть после хорошего сна. Ночной отдых способствует восстановлению и заживлению кожи.

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Спите не менее 7-8 часов. На ночь старайтесь не пользоваться гаджетами и не смотреть телевизор. За несколько часов до сна исключите кофе и чай.

Однако не стоит полностью полагаться на этот способ. Полноценный сон может дать хороший эффект только в сочетании с другими средствами от прыщей.

Яблочный уксус

Яблочный уксус имеет множество применений в народной медицине и косметологии. Вы можете использовать это средство, чтобы избавиться от прыщей за ночь. Оно отшелушивает кожу без побочных эффектов, а также заживляет угри.

Смешайте 1 часть яблочного уксуса с 2 частями воды. Нанесите раствор на все лицо, уделяя особое внимание проблемным участкам. Утром прыщ исчезнет или станет практически незаметным.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева обладает противомикробными свойствами. Оно хорошо справляется с воспалениями на коже, в том числе и с прыщами.

Возьмите масло жожоба. Оно будет использоваться в качестве носителя. Разбавьте им несколько капель масла чайного дерева. Нанесите состав ватным диском на участки с прыщами и дайте ему впитаться. Проведите эту процедуру на ночь, и утром вы проснетесь с чистой кожей.

Мед

Мед обладает антибактериальными свойствами. При местном применении он снимает раздражение кожи.

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Важно помнить, что не любой мед подойдет для борьбы с прыщами. Вам понадобится непастеризованный продукт, который не подвергался нагреванию. Он называется сырым медом.

Мед эффективен при красных прыщах без головки. Он вытягивает из них влагу, снимает воспаление и делает угри незаметными.

Окуните в мед ватный диск и обработайте проблемные места. Оставьте его на ночь. Наносите тонкий слой продукта, чтобы не испачкать постельное белье.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами. При местном применении он поможет устранить умеренные угри.

Сделайте на ночь маску из пакетиков с зеленым чаем. Не смывайте средство, дайте ему впитаться и ложитесь спать. Если прыщи небольшие, то этот метод поможет.

Ночной увлажняющий крем

Увлажняющий крем обычно наносят утром. Попробуйте использовать его утром. Это улучшит состояние вашей кожи, в том числе и избавит от прыщей.

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Подбирайте ночной увлажняющий крем в зависимости от типа вашей кожи. Если она часто шелушится, то вам подойдут более легкие составы, не содержащие масел.

Наиболее эффективны увлажняющие кремы, содержащие ретинол. Они обладают двойным положительным действием на кожу и быстро устраняют прыщи.

Спот-средства

Используйте спот-средства с розовой каламиновой пудрой. Этот ингредиент успокаивает кожу и подсушивает высыпания. Такие продукты часто содержат эфирные масла с антибактериальным эффектом.

Не встряхивайте флакон с продуктом. Окуните в него ватную палочку и нанесите небольшое количество средства на прыщик.

Патч-пластыри

Попробуйте патч-пластыри с противовоспалительным эффектом. Хорошо очистите и обсушите кожу. Приклейте средство на проблемный участок.

Патч-пластырь состоит из специального материала, который вытягивает гнойное содержимое из прыщей с головкой. При этом он не раздражает и не травмирует кожу.

Кубик льда

Вы можете использовать экспресс-метод с кубиком льда. Его следует применять при красных угрях без гнойника, так как холод снимает воспаление.

Заверните кубик льда в салфетку и приложите к прыщу на 1 минуту. Вы можете также использовать с этой целью холодную ложку. Вы заметите, что прыщ уменьшился в размерах и стал менее воспаленным.

Будьте осторожны при использовании льда. Не держите его на коже более 1 минуты. Длительное воздействие холода может навредить лицевым нервам.

Заключение

Ни в коем случае не выдавливайте выскочивший прыщик. Это лишь осложнит ситуацию и приведет к появлению некрасивой ранки. На ее месте впоследствии образуется рубец. Кроме этого вы рискуете занести инфекцию в кожу, что приведет к распространению прыщей на здоровые участки лица.