Первый канал покажет музыкальный номер Юлии Пересильд, снятый в космических фильмах.

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29.12.2022, 16:23, Разное
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Как сообщается в пресс-релизе, в новогоднюю ночь зрителей Первого канала ждет премьера – “первый космический музыкальный номер”. Пересильд исполнит песню Александры Пахмутовой “Нежность”, находясь в космосе. Актриса также сыграла главную роль в фильме “Вызов”.

В качестве оператора выступал космонавт Антон Шкаплеров. Пересильд утверждает, что ее сфотографировали в платье, которое зрители позже увидят в “Вызове”. По словам актрисы, “никто еще не летал в космос в платье”.

Первый космический художественный фильм “Вызов” был снят на борту Международной космической станции (МКС). В работе над космической драмой принимали участие Роскосмос, Первый канал, компании Yellow, Black and White.

История расскажет о том, как женщина-врач готовится к космическому полету. Jна отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта. Пересильд, Шкаплеров и Клим Шипенко составляли экипаж, отправившийся в космос для съемок в космосе на корабле “Союз МС-19”. В съемках также участвовали Олег Новицкий, Петр Думбров и другие космонавты. Новицкий и Пересильд, а также Шипенко 17 октября 2021 года вернулись домой на Землю в спускаемом аппарате “Юрий Гагарин” (“Союз МС-18”).

Премьера фильма “Вызов” назначена на 12 апреля 2023 года.


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