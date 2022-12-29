Скандалы: Единороссам запретили хвастаться роскошью в соцсетях

Партия власти создала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, в котором партийцам настоятельно не рекомендуется публиковать фотографии предметов роскоши и экзотических путешествий

Как сообщает РБК, всего в кодексе 11 пунктов. В частности, единороссам советуют не нарушать уставные этические нормы как высказываниями, так и своими делами. При подготовке публичных выступлений им следует соотносить свою позицию с «базовыми уставными ценностями» и «коллегиальной позицией партии», а также не делать поспешных заявлений в СМИ и соцсетях в качестве реакции на те или иные события.

Депутатам настоятельно не советуют комментировать международную повестку без ознакомления с официальной позицией МИДа. При обсуждении социальных вопросов единороссам следует предварительно советоваться с экспертами и партнерами.

При написании постов в соцсетях членам партии запрещают использовать нецензурные слова и жаргонизмы. Особо указывается на недопустимость публикации постов в соцсетях «в неадекватном физическом и психическом состоянии».

Отдельный пункт касается содержимого публикаций: депутатам советуют не выкладывать в соцсетях предметы роскоши, путешествия в экзотические страны, а также фото из дорогих ресторанов, которые могут создать впечатление о депутате как о «привилегированном классе». При возникновении негативных ситуаций единороссам рекомендуют незамедлительно извиняться, не дожидаясь, пока им укажут на такую необходимость «старшие товарищи» и коллеги по партии.

Наблюдатели отмечают, что выданные единороссам рекомендации имеют явное формальное сходство с принятым в СССР текстом «Морального кодекса строителя коммунизма». Однако есть серьезные различия по содержанию. Коммунистический «катехизис» включал в себя следующие положения:

Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

Оригинал материала: “Новые Известия”