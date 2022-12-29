Почему не спится Бородиной? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пока вы тут готовитесь резать своё оливье, хочу рассказать, что Ксении Бородиной тоже трудно.
Отдых в Таиланде не задался ещё в Москве — бабушка чуть не потеряла паспорт, но всё обошлось.
Фото: Соцсети
«Бабушка с утра всем мозги сделала уже. Порыдала… Да, бабушка?»
Нет бы призадуматься и остаться дома, раз такой знак, но Ксюндель не из тех, кто сдаётся, а потому дальше стало только хуже.
Прилетев в Таиланд, Ксюндель не может уснуть. Разные часовые поЕса, понимаете?
«Тяжело даётся мне это, завидую, кто легко спит в любом часовом поесе», — поделилась болью телеведущая с лобного места.
На месте Ксюнделя, стоило бы позавидовать лучше тем, кто пишет без ошибок слово пояс.
Тем не менее, отдых уже испорчен — не спится. Засыпает, просыпается, снова мучается.
«Какая же тяжкая эта разница во времени», — плачется Ксюндель.
Почему не спится Бородиной?
Курбана рядом нет, вот, на мой взгляд, и причина. Развлекается где-то, живёт хорошо, а Ксюндель скрипит зубами в подушку, пытаясь уснуть. Но — никак.
Как у вас со сном?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет