Почему не спится Бородиной? – Личное мнение

Пока вы тут готовитесь резать своё оливье, хочу рассказать, что Ксении Бородиной тоже трудно.

Отдых в Таиланде не задался ещё в Москве — бабушка чуть не потеряла паспорт, но всё обошлось.



Фото: Соцсети

«Бабушка с утра всем мозги сделала уже. Порыдала… Да, бабушка?»

Нет бы призадуматься и остаться дома, раз такой знак, но Ксюндель не из тех, кто сдаётся, а потому дальше стало только хуже.

Прилетев в Таиланд, Ксюндель не может уснуть. Разные часовые поЕса, понимаете?

«Тяжело даётся мне это, завидую, кто легко спит в любом часовом поесе», — поделилась болью телеведущая с лобного места.

На месте Ксюнделя, стоило бы позавидовать лучше тем, кто пишет без ошибок слово пояс.

Тем не менее, отдых уже испорчен — не спится. Засыпает, просыпается, снова мучается.

«Какая же тяжкая эта разница во времени», — плачется Ксюндель.

Почему не спится Бородиной?

Курбана рядом нет, вот, на мой взгляд, и причина. Развлекается где-то, живёт хорошо, а Ксюндель скрипит зубами в подушку, пытаясь уснуть. Но — никак.

Как у вас со сном?

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