 

Пользователи mos.ru смогут создать собственный благотворительный сбор

29.12.2022, 14:27, Разное
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Функция удобна тем, кто вместо праздничных подарков просит близких поддержать благотворительные организации, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Для создания сбора нужно зайти на страницу сервиса, указать повод и выбрать одну из категорий программ. Затем необходимо определиться с датой завершения сбора. Максимальный срок – 30 дней.

После этого нужно выбрать понравившуюся картинку для оформления и поделиться ссылкой в мессенджерах и соцсетях. Каждое пожертвование будет равномерно распределено между благотворительными организациями.

“При этом горожане могут быть уверены, что ни один рубль не будет потрачен впустую, поскольку в сервисе представлены только проверенные организации”, – подчеркнул Козлов.

С помощью благотворительного сервиса москвичи могут поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и всех, кто оказался в непростой ситуации. Сумма пожертвований превысила 44 миллиона рублей.

Напомним, что в дни новогодних каникул московские некоммерческие организации проведут серию познавательных, творческих и благотворительных мероприятий. Жителей и гостей города приглашают на мастер-классы, лекции и кинопоказы.

В конце ноября в столице подвели итоги четвертого конкурса грантов “Москва – добрый город”. Победителями стали 90 некоммерческих организаций. Они получат финансовую поддержку для реализации проектов в социальной сфере.


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