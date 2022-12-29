 

Разрушил свою семью и уже 20 лет живет один: что стало с “Усатым нянем” Прохановым

29.12.2022, 14:26, Разное
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Сергей Проханов прославился на всю страну с выходом картины “Усатый нянь”. Казалось, после такого успеха жизнь актера должна была превратиться в сказку. Однако свалившаяся популярность разрушила его личное счастье.

Сергей Проханов появился на свет в 1952 году. Будущий артист рос в семье, не имеющей отношения к искусству, но с самого детства активно занимался творчеством во Дворце пионеров. Именно это предопределило его дальнейшую судьбу. В 1974 году Проханов окончил Щукинское училище и начал активно играть на сцене.

В кино актер дебютировал еще в студенчестве. Однако первые работы не принесли ему большой славы и узнаваемости. Все изменилось в 1977 году, когда Сергей Проханов сыграл главную роль в фильме “Усатый нянь”. Артист блестяще вжился в образ, покорил миллионы зрителей и стал настоящей звездой.

Успех открыл Проханову новые двери, но вместе с тем в его жизнь пришли и серьезные трудности. К моменту, когда на актера свалилась популярность, он уже был женат на Татьяне Василевской — внучке маршалов Василевского и Жукова. Супруги встретились еще в юности, построили крепкую семью и дважды стали родителями. Однако союз не выдержал испытания славой.

Татьяне много лет приходилось мириться с плотным графиком и многочисленными поклонницами мужа. А в какой-то момент актер настолько увлекся работой, что практически перестал уделять время близким. В результате он буквально разрушил свою семью. Спустя 25 лет совместной жизни супруги расстались, хотя по-прежнему любили друг друга.

Несмотря на множество романов, Сергею Проханову так и не удалось наладить личную жизнь после развода. Артист живет один уже 20 лет и жалеет о том, что не смог сохранить союз со своей главной любовью. К счастью, с детьми у него по-прежнему очень теплые отношения. Наследники актера, Анастасия и Антон, давно выросли и подарили знаменитому отцу внуков. Кроме того, важное место в жизни Сергея Борисовича занимает карьера. В свои 70 лет он посвящает работе все силы и время.


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