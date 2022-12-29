Новогодний макияж: трендовые варианты и особенности техники

Как и каждый год, пришло время выбрать рождественский макияж, чтобы выглядеть прекрасно по случаю самого долгожданного праздника. Но, если мы не хотим впадать в банальность, как нам сделать новогодний макияж? Мы собрали для вас лучшие идеи макияжа на Рождество 2022года, среди которых есть как классические предложения и другие, которые можно использовать, если мы хотим быть более оригинальными.

Делаем акцент на губы

Это может показаться тривиальным, но первая задача, чтобы быть великолепной во время праздника, – это создание сложного и стойкого макияжа губ, который может держаться в течение всего ужина и который не заставляет нас постоянно бежать в ванную или доставать зеркало, чтобы проверить его состояние. Поэтому стойкие жидкие помады идеальны.

Классический новогодний макияж

Он обязательно включает матовую, красную помаду. Классика из классики, которая также будет популярна для макияжа на Рождество, — это красная помада, которую нужно выбрать в соответствии с нашим цветом лица и оттенком волос. Блондинкам подойдет более спокойный оттенок, брюнетки могут использовать самые насыщенные и яркие варианты.

Но, если вы хотите утонченного результата, лучше выбирайте матовые продукты. В противном случае, если позволяет случай (подумаем, например, о неформальном аперитиве с друзьями), вы также можете использовать блеск для губ в качестве верхнего слоя для выбранной вами помады для еще более чувственного и гламурного эффекта.

Макияж глаз, элегантные, но не сияющие варианты

По случаю наступления главного праздника важно подобрать рождественский макияж, который отличается от всего того, что вы использовали в течение всего года. Вы можете создать рождественский макияж глаз, вдохновленный этим оттенком. Для элегантного результата отдайте предпочтение продукту с матовым покрытием, если вы хотите дерзкий эффект, добавьте драгоценные блики с мерцанием.

Не перегружайте макияж

При этом постарайтесь не слишком нагружать макияж глаз. Да, в тон помаде, но лучше избегать слишком ярких, красных оттенков. Для завершения этого рождественского макияжа глаз идеально подойдет даже нюдовая помада. Кстати, последняя позволяет отлично дополнить макияж блондинкам, чьи светлые волосы и оттенок кожи не позволяют использовать слишком броские цвета.

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Откройте для себя еще две идеи для макияжа на Рождество. Мы узнаем, как сделать дымчатые глаза к праздникам, и разберем несколько оригинальных идей с тематическими рисунками. Это даст вам возможность блистать на корпоративах.

Рождественский макияж для глаз

Какие цвета выбрать для новогодних смоки айс? Этот макияж можно считать самым эффектным, и в праздничный вечер без него не обойтись. Как всегда, самыми популярными цветами для макияжа глаз в праздничный сезон являются серебристый, золотой в целом, металлические оттенки и те, которые дают отливы, схожие с блеском драгоценностей.

Однако, если вы ищете лучшие идеи, сосредоточьтесь на еловом зеленом. Подводку можно использовать на глазах, комбинируя ее с тенями тон в тон, или, наоборот, подбирая оттенки от светло- до темно-зеленого.

Гламурная идея предполагает использование зеленого карандаша для глаз или подводки для придания яркости рождественскому макияжу как вдоль верхней, так и вдоль нижней линии роста ресниц. Этот рождественский макияж особенно хорошо смотрится на карих глазах, в то время как обладательницам зеленых глаз (например) лучше обратить внимание на элегантный сливовый цвет, который усиливает глубину глаз.

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Оригинальные идеи для рождественского макияжа

Если вы действительно не хотите остаться незамеченной на рождественском ужине, то отложите классические идеи рождественского макияжа в сторону и выбирайте более сложные варианты, по-настоящему оригинальные трюки. Единственное условие: имейте смекалку и не переусердствуйте, ведь риск блеснуть чересчур экстравагантным и «светским» макияжем довольно велик.

Идея макияжа глаз на Рождество, которую нужно немедленно скопировать, чтобы отразить всю атмосферу праздника в нашем образе, заключается в создании особой подводки для глаз, напоминающей рождественские символы. Например? Подводка для глаз, воссоздающая знаменитую (и очень милую) рождественскую карамельную трость. При желании можно поменять гамму, от этого результат не слишком изменится.

Второй интересный вариант – использовать тени разного цвета на глазах. Допустим, на левом верхнюю часть заполнить нежно-голубым оттенком, а на правом – сливовым. Неожиданное решение точно привлечет к вам внимание. Но такой мейкап этой зимой очень популярен.

Заключение

Новогодний макияж 2023 года может быть разным, что уже можно понять, изучив тренды. Ярким и броским, строгим и элегантным, незаметным и утонченным. Все зависит от ваших предпочтений и пожеланий. В любом случае главное, чтобы вам было комфортно и чтобы вы себя чувствовали настоящей богиней. Только так можно будет говорить о том, что макияж удался.