Как придать своему образу молодежный оттенок и не растерять элегантности: хитрости для женщин за 45 на холодное время года

В разгар праздничного сезона мы рассказываем, как одеться на Новый год в 45 лет, чтобы не только выглядеть комфортно и элегантно, но и визуально сбросить десяток лет. Помимо праздничных нарядов сегодня мы хотим поделиться с вами хитростями, как хорошо одеться зимой и немного омолодиться за счет правильного подбора элементов туалета.

Как даме за 45 одеться с молодежным оттенком

Нет, мы не будет надевать джинсы с заниженной талией и топ до пупка. Такие вещи не выглядят стильно даже на подростках. Есть и более эстетичные способы выглядеть фантастически. Некоторые из них мы рассмотрим сегодня:

Зимой используйте разноцветные пальто. Помимо черного и серого мы рекомендуем вам носить пальто ярких цветов, таких как красный или розовый. Добавьте блеска своему образу. Вы дама в самом соку, а значит, имеете полное право блеснуть. Не переживайте, несколько ярких деталей вовсе не выставят вас в нежелательном свете. Смешивайте ткани и цвета. Не бойтесь, результат вас удивит. Конечно, у нас в подкорке прописано, что брюки носят с туфлями, а джинсы – с кроссовками. Но стоит попробовать надеть строгий пиджак с джинсами или строгую юбку с теннисными туфлями. Рискуйте и получайте удовольствие. Вы обязательно найдете комбинации, о которых даже не догадывались. Сделайте ставку на оригинальные и забавные аксессуары. Они добавят изюминку вашим нарядам. Если вы всегда ограничивались ношением простых сережек, это стоит срочно исправлять. Подвески, кулоны, браслеты сегодня можно подобрать к каждому наряду. Если вы пока не определились со стилем, берите недорогую бижутерию.

Смешивайте стили и наслаждайтесь результатом

Не ограничивайте себя. В конце концов, кто сказал, что так можно, а вот так нельзя? Вам нравится? Значит, эти вещи сочетаются между собой, и дело с концом.

Такие аксессуары, как кепки, добавят молодости вашему образу. Так же, как и солнцезащитные очки. Сочетайте повседневную одежду с более элегантной. Это ключ к тому, чтобы вы каждый день выглядели идеально. Например, трикотажное платье и стильный пиджак. Смешивайте модную одежду с не выходящими из моды аксессуарами. И конечно же, добавьте к любому повседневному образу макси-серьги.

Стильные образы для вас

Мы покажем вам несколько образов, которые являются ярким примером каждого из этих трюков. Откройте для себя их.

Кармен Химено стремится дополнить свой образ яркими пальто, и нам нравится результат. Это придает образу налет самой современной и молодежной моды.

Спортивные аксессуары, такие как кепки, всегда придадут вашей одежде непринужденный и молодежный оттенок.

Как вам сочетание вязаного свитера с юбкой с пайетками? Это очаровательный и стильный прием.

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Не бойтесь смешивать одежду, которая на первый взгляд может показаться дерзкой, результат вам понравится. А еще его точно оценят окружающие.

Спортивная обувь — самая удобная, современная и шикарная обувь на данный момент. Забудьте про необходимость каждый день проводить на каблуках, ваши ноги тоже нуждаются в заботе и отдыхе. В данном случае самая желанная спортивная обувь на данный момент с пальто классического кроя.

Можно остановить свой выбор на солнцезащитных очках макси или оригинальной обуви на высоком каблуке. Здесь основной упор на то, что оригинальные детали позволят сделать образ ярким.

Сочетайте свою повседневную одежду с более элегантной. В данном случае толстовка с юбкой миди и каблуками.

Заключение

Не заставляйте себя носить один стиль год за годом. Жизнь меняется, и сегодня вы можете быть не той, кем были несколько лет назад. Меняйтесь, примеряйте, пробуйте. Никто не проиграет, если вы примерите образ, который вам не слишком понравится, это просто повод отказаться от него, но не прекратить поиски.